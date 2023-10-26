أحسب معاشك هيكون كام؟!! استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة الزيادة الجديدة 40%

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بتقدم معاش تكافل وكرامة لحوالي خمسة مليون أسرة مصرية وأكثر، حيث ملايين الأسر ينزل لها هذا المعاش شهريًا، بل ويتم استقبال مواطنين جدد تتوافر بهم شروط الحصول على هذا المعاش، ولذا أتاحت للمواطنين والمواطنات عمل استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة، بحيث يتمكنوا من الاستعلام هل يشملهم المعاش أم لا؟ وفي تقرير اليوم نوضح لكم كل هذه التفاصيل، فكونوا معنا.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية أنه يمكن بكل سهولة الاستعلام عن مدى الشمول في معاش تكافل وكرامة من عدم من خلال السير على عدد من الخطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

عليك أن تتوجه في البداية على موقع وزارة التضامن الاجتماعي الموجودة على شبكة الإنترنت.https://tk.moss.gov.eg/

اضغط على برنامج تكافل وكرامة.

أضف الرقم القومي الخاص بك، ثم انقر على استعلام.

بعدها تظهر لك البيانات الخاصة بك ويتبين لك هل أنت مشمول بهذا المعاش أم لا.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة

وضحنا لكم بالأعلى رابط عمل استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة، وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتسجيل فهي على النحو التالي: