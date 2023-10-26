“رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024” .. dvprogram.state.gov

يبحث عدد كبير من المواطنين والمواطنات الراغبين في السفر إلى أمريكا بالبحث عن رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024، حيث الكثير من المواطنين بالدول العربية يرغبون للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعمل بها، حيث من خلال القبول في اللوتري الأمريكي عبر وزارة الخارجية الأمريكية، يمكن السفر لها والعمل بكل سهولة والحصول على حقوقه كاملة كأنه مواطن أمريكي، فدعونا نرفق لكم رابط التسجيل، فكونوا معنا.

رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024

حددت وزارة الخارجية الأمريكية أن التسجيل في اللوتري الأمريكي متاح في الفترة ما بين الرابع من شهر أكتوبر من عام 2023 وإلى السابع من شهر نوفمبر لعام 2023، حيث تقريبًا التسجيل متاح لمدة شهر كامل، حيث التقديم سيكون من خلال السير على النحو التالي:

عليك أن تقوم بالتوجه إلى موقع اللوتري الأمريكي الموجود على شبكة الإنترنت” موقع التسجيل”.https://dvprogram.state.gov/

انقر على تسجيل الدخول وإرسال طلب.

ابدأ في تعبئة النموذج الخاص بالتقديم، ومن ثم أدخل البيانات الشخصية الخاصة بك وكل بياناتك.

بعد إتمام التسجيل يظهر لك رقم “تأكيد التسجيل”، ثم من بعدها تقوم بمتابعة طلبك المقدم من خلال هذا الرقم.

الشروط اللازمة للتسجيل في اللوتري الأمريكي 2024

وضحنا لكم رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024، وبالنسبة للشروط اللازمة للقبول بهذه القرعة، فهي على النحو التالي: