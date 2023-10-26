موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة مجانًا على جميع الأقمار الصناعية 2023

بعد فوز النادي الأهلي أمس على فريق سيمبا التنزاني، نجد الكثير من عشاق ومشجعي النادي الأهلي يبحثون في الوقت الحالي عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم موعد انطلاق المباراة ومتى يكون الدور النصف النهائي بين صن داونز والأهلي المصري، فضلًا تابعوا معنا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة

تأهل النادي الأهلي المصري إلى الدور النصف النهائي من البطولة بعد أن فاز على نادي سيمبا التنزاني، حيث تعادل معه وبالتالي تأهل للدور النصف النهائي، بينما نظيره وصل إلى النصف النهائي بعد أن فاز بهدفين دون رد من بترو أتليتكو، والجدير بالذكر أنه من المفترض أن تنطلق الجولة بين الأهلي وصن داونز في دور الذهاب يوم الأحد المقبل التاسع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2023، بينما جولة الإياب سوف تكون الأربعاء الأول من شهر نوفمبر من عام 2023، حيث سيتم تحديد موعد المباراتين في وقت لاحق بإذن الله.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز

وضحنا لكم موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة للمباراة فقد أعلنت قناة أون تايم سبورتس الرياضية عن نقل فعاليات هذه المباراة، حيث من المقرر أن تنقلها على شاشتها للمواطنين متابعي الكرة المصرية في جمهورية مصر العربية، فضلًا أن قناة أبو ظبي الرياضية الأولى أعلنت هي الأخرى عن نقل فعاليات هذا اللقاء، ورغم أنه لم يتم تحديد الموعد بعد، إلا أنها ستكون جولة قوية للغاية بين الفريقان، حيث الفائز يتأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.