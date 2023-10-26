شاهد الآن على جيمع القنوات المجانية وتعرف على “موعد الكلاسيكو القادم 2023” .. تابع التفاصيل

قمة قادمة في الدور الإسباني لعام 2023، حيث الجولة الحادية عشر من البطولة والتي تجمع بين فريقي برشلونة وريال مدريد، حيث أقوى فرق الدوري الإسباني، ولهذا نجد المواطنين والمواطنات يتساءلون عن موعد الكلاسيكو القادم 2023، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد المباراة ورصيد كل من الفريقان في الدوري، فضلًا تابعوا معنا.

موعد الكلاسيكو القادم 2023

مقرر أن يجمع السبت القادم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر من عام 2023 لقاء العمالقة بين فريق ريال مدريد وفريق برشلونه، حيث تنطلق المباراة بتمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حيث الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، والجدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر صدارة الجدول ومعه 24 نقطة، بينما نظيره يقع في المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط.

القنوات الناقلة مباراة الكلاسيكو القادمة

وضحنا لكم موعد الكلاسيكو القادم 2023 وعدد نقاط كل منهم، حيث جولة من ضمن جولات الدوري الإسباني، والجدير بالذكر أنه يتم نقل هذه الجولة على قناة بين سبورتس القطرية، حيث يمكن بكل سهولة للمواطنين استقبال القناة والاستمتاع بمشاهدة الجولة بين برشلونه وريال مدريد.

تردد قناة بين سبورتس الرياضية

تتواجد قناة بين سبورتس الرياضية القطرية على أكثر من قمر صناعي، حيث توجد القناة على القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي نايل سات، حيث تأتي إحداثيات القناة على النحو التالي:

القناة على النايل سات

التردد 12064.

الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.

القناة على عرب سات