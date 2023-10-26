مستعد ؟!! ساعات فقط تفصلنا عن الموعد الرسمي “متى يبدأ التوقيت الشتوي 2023؟” تابع التفاصيل

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2023؟ سؤال طُرح من قبل المواطنين والمواطنات في جمهورية مصر العربية يرغبون في التعرف على الموعد التي تتغير به الساعة ومتى ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي ويبدأ الدوام الشتوي، وكيف يمكن تغيير الساعة وتأخيرها ساعة على الوقت المعتاد، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كل هذه التفاصيل؟ فضلًا تابعوا معنا.

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2023؟

وضح مجلس الوزراء السعودي أن التوقيت الصيفي سوف ينتهي منه ويبدأ التوقيت الشتوي آخر يوم الخميس القادم السادس والعشرين من شهر أكتوبر من عام 2023، أي غدًا بعد منتصف الليل يتم تأخير الوقت ساعة كاملة، حيث العودة للوراء ساعة كاملة، حيث الساعات الأولى من يوم الجمعة القادمة السابع والعشرين من شهر أكتوبر من عام 2023 يبدأ التوقيت الشتوي، مع العلم أن بداية فصل الشتاء بالفعل يبدأ في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، حيث بدأ الخريف يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر المنصرم وما زال مستمر إلى أن ينتهي يوم الثاني والعشرين من ديسمبر.

طريقة تغيير الساعة للتوقيت الشتوي

وضحنا لكم متى يبدأ التوقيت الشتوي 2023؟ وبالنسبة لتغيير الساعة، فيمكن التوجه إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو المحمول والنصر على تغيير الوقت والتاريخ، ثم قم بتأخير الساعة، وذلك من الساعة 12 ليلًا إلى الساعة 11، حيث يبدأ التوقيت الشتوي لعام 2023، وذلك وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويستمر الأمر إلى أن ينتهي التوقيت الشتوي والبدء بالتوقيت الصيفي من جديد في شهر أبريل القادم بإذن الله 2024.