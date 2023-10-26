“رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي” والحصول على كارنية الخدمات المتكاملة .. من هنــا www.smcegy.com

تُولي الدولة اهتمامها إلى المواطنين والمواطنات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوم بتقديم الخدمات لهم بعد إجراء الكشف الطبي والتأكد من مدى إعاقتهم، بل الخدمة تكون على حسب نسبة الإعاقة، ولذا نجد الكثيرون يتساءلون في الوقت الحالي عن الاستعلام عن موعد الكشف الطبي، بحيث يحجزوا موعد للكشف والاستعلام عن النتائج، بحيث إن كانوا مؤهلين يستفيدوا من الخدمات المقدمة لهم من الدولة.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

تُوفر الحكومة المصرية الكثير من الخدمات إلى المواطنين والمواطنات من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ترغب الحكومة في توفير حياة كريمة لهم، وبعد إجراء الكشف الطبي يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال السير على الخطوات التالية:

على المستعلم زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة الموجود على شبكة الإنترنت.http://www.smcegy.com/Default.aspx?par=1&id=0

اختر قسم الأخبار ومن ثم الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.

أضف بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بك وإثبات إعاقتك.

اضغط على زر استعلام وبعدها تظهر لك نتيجة الكشف الطبي.

بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

بعد أن يتم الاستعلام عن موعد الكشف الطبي ونتيجته وثبت أنك معاق، يتم تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة لك، وتقدم البطاقة عدد من المزايا إلى حاملها، والتي تأتي على النحو التالي: