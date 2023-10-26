عاجل “تبكير موعد صرف معاشات نوفمبر 2023” + زيادة مالية جديدة قدرها 550 جنية

أصحاب المعاشات يتساءلون في الوقت الحالي عن موعد صرف معاشات نوفمبر 2023، حيث كلها أيام وينزل المعاش الشهري في حساب كل متقاعد عن العمل أو مستفيد من معاش تكافل وكرامة، بل ويرغب الكثيرون في التعرف أيضًا على الموعد ومكان صرف المعاش أيضًا، وهل ينزل المعاش بالزيادة؟ أم ينزل دون زيادة؟ فضلًا كونوا معنا.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2023

تقوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف معاشات المتقاعدين من الموظفين وكذلك المستفيدين من معاش تكافل وكرامة في اليوم الأول من بداية الشهر الميلادي، ولا يتغير الموعد نهائيًا، حيث فورًا يتم الإيداع الإلكتروني في حسابات المواطنين، ومقرر إيداع معاشات شهر نوفمبر للجميع في الموعد التالي:

يوم الأربعاء القادم الموافق الأول من شهر نوفمبر من عام 2023.

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2023 القادم

وضحنا لكم موعد صرف معاشات نوفمبر 2023، وبالنسبة للمعاشات فهي تنزل شاملة الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بنسبة 25% على المعاش الذي يحصل عليه المتقاعد والمستفيد من تكافل وكرامة، مع العلم أن المعاش يتم سحبه من عدد من الأماكن، والتي تأتي على النحو التالي:

الصرف يتم من خلال الحسابات الرسمية لصاحب المعاش بمختلف البنوك المصرية.

يتم سحب الراتب من خلال الفيزا من أي ماكينة صراف آلي قريبة من منزلك.

متاح سحب المعاش من خلال مكاتب البريد المصرية.

متاح سحب المعاش من خلال محفظة فودافون كاش.

وكل ما عليك هو تحديد الطريقة التي ترغب في نزول المعاش الخاص بك من خلالها.