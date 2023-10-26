قابل يا عم “حقيقة زيادة دعم التموين 50 جنية للفرد” يعني هتصرف 150 جنية الشهر ده!1

حقيقة زيادة دعم التموين 50 جنية للفرد مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت بشدة الأخبار التي تداولت حول زيادة دعم الفرد في بطاقات التموين من 50 جنيهًا إلى 75 جنيهًا وتؤكد المصادر أن هذه الأخبار غير صحيحة تمامًا وأنه لم يتم إصدار أي قرارات جديدة تتعلق بزيادة حصة الفرد في بطاقة التموين.

حقيقة زيادة دعم التموين 50 جنية للفرد

تؤكد المصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية أن دعم الفرد في بطاقات التموين معتمد على عدد أفراد الأسرة المسجلة على البطاقة للأسر التي تحتوي على 4 أفراد، يحصل كل فرد منهم على 50 جنيهًا كدعم شهري بالإضافة إلى 5 أرغفة خبز يوميًا، أما الفرد الخامس في الأسر ذات عدد أفراد يزيد عن 4 أفراد، فيحصل على دعم بقيمة 25 جنيهًا.

حصة الأفراد

إليك قيمة الدعم التمويني وفقًا لعدد الأفراد المشمولين: