أخبار مصر
قابل يا عم “حقيقة زيادة دعم التموين 50 جنية للفرد” يعني هتصرف 150 جنية الشهر ده!1
حقيقة زيادة دعم التموين 50 جنية للفرد مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت بشدة الأخبار التي تداولت حول زيادة دعم الفرد في بطاقات التموين من 50 جنيهًا إلى 75 جنيهًا وتؤكد المصادر أن هذه الأخبار غير صحيحة تمامًا وأنه لم يتم إصدار أي قرارات جديدة تتعلق بزيادة حصة الفرد في بطاقة التموين.
حقيقة زيادة دعم التموين 50 جنية للفرد
تؤكد المصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية أن دعم الفرد في بطاقات التموين معتمد على عدد أفراد الأسرة المسجلة على البطاقة للأسر التي تحتوي على 4 أفراد، يحصل كل فرد منهم على 50 جنيهًا كدعم شهري بالإضافة إلى 5 أرغفة خبز يوميًا، أما الفرد الخامس في الأسر ذات عدد أفراد يزيد عن 4 أفراد، فيحصل على دعم بقيمة 25 جنيهًا.
حصة الأفراد
إليك قيمة الدعم التمويني وفقًا لعدد الأفراد المشمولين:
- بطاقة تموين لفرد واحد: تُمنح الأسرة الواحدة دعمًا تموينيًا بقيمة 50 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى 5 أرغفة خبز يوميًا.
- بطاقة تموين لفردين: تمنح الأسرة المتكونة من اثنين دعمًا تموينيًا بقيمة 100 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى 10 أرغفة خبز يوميًا.
- بطاقة تموين لثلاثة أفراد: تمنح الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد دعمًا تموينيًا بقيمة 150 جنيهًا شهريًا، وهم مؤهلون لاستلام 15 رغيف خبز يوميًا.
- بطاقة تموين لأربعة أفراد: تمنح الأسرة المكونة من أربعة أفراد دعمًا تموينيًا بقيمة 200 جنيه شهريًا، ويمكنهم الحصول على 20 رغيف خبز يوميًا.
- بطاقة تموين لخمسة أفراد: تمنح الأسرة المكونة من خمسة أفراد دعمًا تموينيًا بقيمة 225 جنيه شهريًا، ولديهم الحق في 25 رغيف خبز يوميًا.
- بطاقة تموين لستة أفراد: تمنح الأسرة المكونة من ستة أفراد دعمًا تموينيًا بقيمة 250 جنيه شهريًا، ويمكنهم الاستفادة من 30 رغيف خبز يوميًا.