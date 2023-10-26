من حقك متدفعهاش خالص “فاتورة المياه الشهر ده” أنت معفي عنها تمامًا .. لو كنت ساكن في الأحياء دي!!

واحدة من عمليات الاستعلام التي يمكن القيام بها بشكل إلكتروني هي الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم، حيث وفرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين والمواطنات إمكانية الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بهم بكل سهولة، بل والسداد في حالة وجود أي فواتير متراكمة على المواطن، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط الاستعلام وطريقة السداد، فضلًا تابعوا معنا.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم

تقوم الشركة بتحصيل فواتير المياه عن المستهلكين في اليوم الأول من بداية كل شهر ميلادي، حيث تقوم بتحصيل استهلاك الشهر الماضي، ويمكن بكل سهولة الاستعلام عن الفاتورة من خلال السير على الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع الشركة القابضة لمياه الصرف الصحي والشرب.https://www.hcww.com.eg/bill-payment/

انقر على خدماتنا، ومن ثم اختر حساب الفاتورة بنفسك.

ابدأ في إدخال البيانات الشخصية الخاصة بك، والتي أهمها تحديد الموقع الخاص بالمحافظة، حيث شركة مياه الصرف الصحي في القاهرة أو الإسكندرية أو أي محافظة ترغب في الاستعلام عنها.

أضف رقم العداد والبيانات كاملة.

انقر على استعلام.

تظهر بعدها لك قيمة استهلاكك الشهري.

طريقة دفع فاتورة المياه

وضحنا لكم بالأعلى رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم، وبالنسبة لطرق الدفع فهي متاحة إما بالتحصيل اليدوي التقليدي من خلال المحصل الذي يمر على المنازل، أو الدفع بالطرق الإلكترونية، والتي تمكن المواطن من الدفع بكل سهولة، وذلك على النحو التالي: