أصغر عيل في بيتكم هياخد تموين “حقيقة صرف تموين للفرد من عمر 6 شهور” .. بداية من شهر نوفمبر 2023

يقوم العديد من الناس بالبحث عن حقيقة صرف تمويل للفرد من عمر ست شهور وهذا طبقا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لذلك يسأل الناس عن الحقيقة وهل هناك قرارات من وزارة التموين والتجارة الداخلية من قبل هذا الموضوع لمعرفة حقيقة صرف تموين للفرد من عمر ست شهور والمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع تابعوا معي هذا المقال.

حقيقة صرف تموين للفرد من عمر 6 شهور

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انه لا صحة لما تم تداوله على أنه يمكن صرف تموين للفرد من عمر ست شهور ولكن من يستحق صرف التموين من الابناء يجب ان لا يقل عن أربع سنوات كما قررت الوزارة في صرف مقررات السلع التموينية عن شهر أكتوبر اعتبارا من يوم الاحد لجميع حاملي بطاقات التموينية والذين يبلغ عددهم 23 مليون بطاقة تقريبا والمقيد عليه 64 مليون فرد تقريبا يستحقون السلع التموينية المدعمة شهريا وقاموا وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد نصيب الفرد على بطاقة التموين عن عام 2023 في وقت سابق أن يكون كالاتي يصرف لكل فرد زجاجة زيت 800 مللي وبحد أقصى على بطاقة التموين أربع زجاجات زيت على البطاقة الواحدة كما أنه يتم صرف كيلو سكر لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية وبحد اقصى 6 كيلو جرام سكر للبطاقة الواحدة كما أتاحت وزارة التموين العديد من السلع في البطاقة والتي تتضمن منتجات أساسية يحتاج إليها المواطن في كل بيت ويكون ذلك مقدما من خلال ما يزيد عن 40 ألف منفذ بيع على مستوى جمهورية مصر العربية بجميع المحافظات.