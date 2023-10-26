ضيف العيلة كلها في خطوتين “إضافة المواليد على بطاقة التموين” بالبطاقة بس وهتصرف بيهم شهر نوفمبر2023
تزايدت عمليات البحث مع بداية الشهر الجديد عن إضافة المواليد على التموين كما يبحث على العديد من الناس عن الشروط اللازمة التي تم وضعها من قبل وزاره التموين والتجارة الداخلية حتى يتم استكمال أوراق اضافة المواليد على بطاقة التموينية وإقامة وزارة التموين بإتاحة إمكانية إضافة المواليد إلكترونيا عن طريق موقع دعم مصر للتموين لمعرفة المزيد خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين تابعوا معي هذا المقال.
إضافة المواليد على بطاقة التموين
كما أوضحت الوزارة الخاصة بالتموين والتجارة الداخلية أنه يمكن لجميع المواطنين إنجاز خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال الدخول على موقع دعم مصر ولكن يجب اتباع خطوات التسجيل الموضحة من خلال الوزارة كما أكدت الوزارة أنه يتم استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين من فئات مستحقي معاشات تكافل وكرامة أيضا يمكن لحاملي كارت الخدمات المتكاملة ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة ويجب ان لا يقل العمر الأبناء أربع سنوات حتى يتم اضافتهم لمعرفة شروط وطريقة اضافة المواليد الالكترونية تابعة نقطة التالية:
- قم بالدخول على موقع دعم مصر التأميني من خلال هذا الرابط.
- قم بإدخال رقم البطاقة التموينية بشكل صحيح.
- قم بالنقر على خدمات التموين.
- قم بكتابة الاسم الأول للأم.
- قم بالضغط على ايقونة اضافة افراد اسرتي غير المقيدين ببطاقة التموين.
- قم بكتابة اسم المولود سواء كان طفل او طفله الذي ترغب في إضافته ويجب كتابة الاسم رباعيا.
- قم بإدخال الرقم القومي الموجود بشهادة ميلاد الطفل.
- قم بكتابة صله رابط المولود واختر صفحة الأبناء.
- قم بالضغط على ايقونة اضافة.