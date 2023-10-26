تحميل نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 عموم محافظات العراق عبر موقع نتائجنا

بدأت امتحانات الدور الثالث في جميع محافظات العراق، ما شملت مختلف الصفوف الدراسية التي من بينها الصف السادس الاعدادي، حيث إن وزارة التربية العراقية قامت بالإعلان عن جدول امتحانات الدور الثالث من أجل أن يتمكن الجميع من معرفتها بكل سهولة، مع العلم أن هذه الإمتحانات سيتم الإنتهاء منها يوم 1 نوفمبر 2023، وبعد ذلك سيتم عمل مراجعة سريعة ورصد للدرجات من أجل أن يتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت، لكي يتمكن الجميع من معرفتها.

نتائج السادس اعدادي الدور الثالث

عند الإنتهاء من الإمتحانات والعمل على تصحيحها، يمكن القيام بتحميل جميع كشوفات السادس الاعدادي الدور الثالث، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

في الخطوة الأولى يجب الذهاب إلى موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية.

بعد ذلك يجب القيام بإدخال رقم الإمتحان الخاص بالطالب وكذلك اسمه رباعي.

على أن يتم تحديد الصف والدور الذي ترغب في الإستعلام عنه.

ليتم بعدها الضغط على زر “عرض”.

وتظهر لك في النهاية جميع الكشوفات الخاصة بالصف.

جدول امتحانات السادس الاعدادي 2023

حددت وزارة التربية العراقية، جدول امتحانات السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث وفقًا لما جاء على النحو التالي:-