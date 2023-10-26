“مشاهد وتسريبات جديدة” .. نزلت حالًا على القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان 2023

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان بعد إعلان تأجيل حلقة هذا الأسبوع، أصبح هناك تزايد في التساؤلات حول موعد عرض الحلقة 143 من مسلسل “المؤسس عثمان” حيث ينتظر عشاق المسلسل في جميع أنحاء العالم العربي هذه الحلقة بشغف، نظرًا للأحداث المشوقة التي تتطور مع تقدم كل حلقة من هذا المسلسل التاريخي الرائع. سنقدم لكم الموعد الجديد لعرض الحلقة في أقرب وقت ممكن.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس

مما لا شك فيه أن مسلسل قيامة عثمان من أكثر العلامات الفارقة في تاريخ المسلسلات الدرامية التاريخية التركية فهو امتداد للعمل الكبير قيامة أرطغرل الذي امتد على مدار أكثر من 400 حلقة ولما يمثله العمل من أهمية تتناقله الكثير من القنوات وهي كالتالي:

نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11555.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

عرب سات:

التردد: 12862.

معدل ترميز الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

بالنسبة لقناة مصر ام الدنيا على ياه سات:

التردد: 11595.

الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز الخطأ: 4/3.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133

بسبب التصاعد الحالي للأحداث في دولة فلسطين وقطاع غزة نتيجة الاعتداءات المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي وزيادة عدد الشهداء في غزة، تم الإعلان عن حالة الحداد في العديد من الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك تركيا، وبناءً على ذلك تم تأجيل موعد عرض الحلقة 134 من مسلسل “المؤسس عثمان” الذي كان من المفترض عرضه بشكل يومي.

من المتوقع الآن عرض الحلقة المؤجلة، وهي الحلقة 134 من مسلسل “المؤسس عثمان”، في يوم الأربعاء، 25 أكتوبر 2023، على قناة atv التركية في الموعد المعتاد الساعة الثامنة مساءً.