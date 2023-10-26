مش هتصدق!! وصلت لـ 49 جنية في السوق السودا والبنوك بقت كام؟!! سعر العملة الخضراء اليوم مقابل الجنية

تعد الأسعار اليومية لصرف العملات موضوعًا مهمًا يشغل الكثيرون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في هذا التقرير الخاص من مقالتنا سنقوم بتقديم تحليل مفصل لأسعار صرف الدولار الأمريكي في مختلف البلدان العربية.

سعر العملة الخضراء اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري تم تثبيته عند 30.83 جنيه لعملية الشراء و30.95 جنيه لعملية البيع في بنك مصر، بلغ سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع وفي البنك الأهلي المصري، سجلت أسعار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، بنك البركة سجل سعر الدولار عند مستوى 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع وفي بنك التجاري الدولي، بلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، بينما في بنك التعمير والإسكان، تم تثبيت الأسعار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع وفي بنك الخليج المصري، بلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع أما في بنك الإسكندرية، سجلت أسعار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. وفي المصرف المتحد، تم تسجيل سعر صرف الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر صرف الدولار عند 30.88 جنيه للشراء ومتوسط 30.93 جنيه للبيع في بنك الاستثمار العربي، بلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء اليوم في فلسطين

تم تسجيل تراجع طفيف في سعر صرف الدولار، إليكم أحدث أسعار صرف العملات في فلسطين:

سعر صرف الدولار: 3.80 شيكل

سعر صرف الدينار: 5.37 شيكل

سعر صرف اليورو: 4.10 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل

سعر العملة الخضراء اليوم في سوريا

تم تسجيل تغيرات بارزة في سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء في سوريا، سجل سعر الدولار 13600 ليرة للشراء و13800 ليرة للبيع في دمشق بالإضافة إلى ذلك، وصل سعر صرف اليورو إلى 14536 ليرة للشراء و14754 ليرة للبيع وبالنسبة لليرة التركية، بلغت قيمة الليرة التركية 501 ليرة سورية للشراء و511 ليرة سورية للبيع في حلب، سجل سعر الدولار 13600 ليرة للشراء و14800 ليرة للبيع أما في إدلب، تم تسجيل سعر صرف الدولار عند 13950 ليرة سورية للشراء و14050 ليرة سورية للبيع، يشار إلى أن 100 دولار في السوق السوداء تعادل 1 .350 مليون ليرة سورية أما سعر صرف اليورو، فقد انخفض إلى 14391 ليرة للشراء و14610 ليرة للبيع بالنسبة للليرة التركية، تم تسجيل سعر صرفها بحوالي 498 ليرة للشراء و507 ليرات للبيع.