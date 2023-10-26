طريقة عمل كيك الشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة

عرضت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل كيك الشوكولاتة، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كيك الشوكولاتة، وفقًا للشيف أميرة شنب:

المكونات :

1 كوب حليب ساخن

3 بيضات

4 ملاعق كبيرة زبدة

2 أكواب سكر

1 كوب مسحوق الكاكاو

2 أكواب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

طريقة التحضير:

تخفق جميع مكونات الكيك في الخلاط حتى يتم مزجها جميعًا باستثناء الخميرة، بعد المزج، أضيفي الخميرة واخفقي لمدة 15 ثانية.

ضعي العجين في قالب مدهون بالزبدة وضعيه في الفرن لمدة 40 دقيقة على درجة حرارة ​​(180 درجة).

لتحضير الحشو:

2 علبة من قشطة خفيفة

8 ملاعق كبيرة مسحوق الكاكاو،

اخلطي كل شيء في القدر، وضعيه على النار وعندما يبدأ في الغليان، انتظري 5 دقائق ثم ارفعيه من على النار، وانتظري حتى يبرد.

قطعي الكيك إلى طبقات ثم ضعي الحشوة، ثم طبقة من الكيك ثم الحشوة وهكذا.

كما يمكنك سكب بعض الحشوة على سطح الكيك، وبالهناء والشفاء.