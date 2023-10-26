“شوف اسمك” رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي…. وزارة التضامن الاجتماعي

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023، يبحث عدد كبير من الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج تكافل وكرامة الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية لعدد كبير من المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً، وأكدت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة تيسيراً على عدد كبير من المتقدمين وتجنب الخروج من المنزل والتكدس والازدحام في المكاتب والهيئات الحكومية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 .

معاش تكافل وكرامة

حيث يعد معاش تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم المادي الذي تقدمه وزارة التضامن الإجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم لعدد كبير من الأسر المصرية في شتى المحافظات، وأكدت وزارة التضامن الإجتماعي على عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم متزوج ولديه أبناء في مراحل تعليمية مختلفة.

ألا يكون المتقدم غير مستفيد من برامج الدعم الأخرى.

وألا يكون مسجل في التأمينات الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى

حيث أعلنت الدكتورة “نيفين القباج” عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والذي يمكنكم الاطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية: