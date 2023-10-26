طريقة عمل ترافل الجوز والشوكولاتة.. هياكلوا صوابعهم وراه

عرضت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل ترافل الجوز والشوكولاتة، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل ترافل الجوز والشوكولاتة، وفقًا للشيف أميرة شنب:

المكونات:

140 جرام من الحليب المكثف

100 جرام من جوز الهند المبشور

150 جرام من الشوكولاتة الداكنة اللامعة

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور للتزيين

طريقة التحضير:

قومي بتسخين الحليب المكثف على نار هادئة جدًا مع 100 جرام من جوز الهند المبشور.

يرفع الخليط من على النار عندما يصبح الحليب المكثف سائلاً واتركيه حتى يبرد. ثم قومي بتغطيته ببلاستيك لاصق واتركيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

قومي بإخراج الخليط من الثلاجة واستخدمي يديك لتشكيل كرات صغيرة بحجم الجوز ثم ضعيهم مرة أخرى في الثلاجة.

في الوقت نفسه، قومي بتحضير الغطاء، وقومي بتقطيع الشوكولاتة إلى قطع صغيرة، ثم ضعها في قدر وقومي بتذوبيها في حمام مائي.

اغمس ترافل الحليب في الشوكولاتة.

قبل أن يجف ويصبح الغطاء الشوكولاتة صلبًا، رشي الترافل بجوز الهند المبشور واتركيها تبرد.