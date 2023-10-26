تسجيل منحة ال 1000 جنيه العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي فقط عبر موقع وزارة القوى العاملة

تسجيل منحة ال 1000 جنيه العمالة الغير منتظمة 2023، يحاول الكثير من المواطنين أن يحصلون على رابط التسجيل على منحة 1000 جنيه في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، رجال ونساء يترقبون منذ فترة طويلة أي خبر جديد يتعلق بمنحة العمالة وعندما انتشرت الكثير من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعية الفترة الأخيرة حول فتح باب التسجيل بدأت عمليات البحث تتزايد كل دقيقة.

تعد منحة العمالة الغير منتظمة واحدة من أنظمة الدعم الاستثنائي التي خصصتها الدولة فترة جائحة كورونا لرفع العبء عن الأسر المتضرر التي توقفت أعمالهم بسبب انتشار الوباء، لقد تم صرف منحة العمالة على مدار 6 أشهر متتالية وكانت الدفعة الواحدة بقيمة 500 جنيه وإجمال الدفعات 3000 ألف جنيه مصري، تابعوا التقرير التالي لمعرفة المزيد عن تسجيل منحة ال 1000 جنيه العمالة الغير منتظمة 2023.

تسجيل منحة ال 1000 جنيه العمالة الغير منتظمة 2023

الخطوة الأولى للتسجيل عليكم الضغط على هذا الرابط وزارة القوى العاملة. ثم اختيار منحة العمالة الغير منتظمة. ثم تسجيل البيانات الأساسية رقم الهاتف. الرقم القومي. الضغط على متابعة. ثم ملء استمارة التسجيل. والضغط على حفظ. كما يمكن الاستفسار هاتفياً من خلال الرقم التالي 19468.

منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بقيمة 1000 جنيه

خلال الفترة الماضية أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشاء صندوق المعونة للمواطنين من أصحاب العمالة الغير منتظمة، وهذا ما جعل المواطنين تترقب إصدار القرار الرسمي من سيادته عن فتح باب التسجيل للعمالة الغير منتظمة، لكن في الفترة الحالية لا يوجد أي تسجيلات جديدة عن منحة العمالة الغير منتظمة وهذا ما أكد عليه وزير القوى العاملة، لكن هناك بعض المصادر تؤكد حالة فتح باب التسجيل على منحة العمالة تكون عملية التسجيل الإلكتروني من الموقع الرسمي لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب والانتظار لعد ساعات، وبكل حرص يسعى فريق موقعنا البديل كي نقدم لكم كل جديدة وفور إعلان التسجيل على المنحة ننشر لكم على الفور.