طريقة عمل كفتة الدجاج بمنتهى السهولة والطعم خطير

عرضت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل كفتة الدجاج، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كفتة الدجاج، وفقًا للشيف أميرة شنب:

المكونات:

كيلو صدور فراخ مفروم

٢بصل مفروم ناعم

فصين توم مفرومين

بهارات فراخ

كسبرة ناشفة

سبع بهارات

رشة زعتر ناشف

ملح

فلفل

ربع كوب بقسماط مطحون ناعم

بقدونس مفروم

دقيق وبقسماط وبيض لتغليف الكفتة

زيت للتحمير

طريقة التحضير:

أولًا قومي بعصر البصل وضعي والبصل علي الفراخ.

أضيفي التوابل والبقسماط والبقدونس واخلطيهم جيدًا مع الفراخ واتركيهم لمدة ساعتين.

قومي بتشكيل الفراخ ثم اغمسيها في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط وضعيهم في الثلاجة أو الفريزر لمدة نصف ساعة قبل التحمير.

احضري طاسة فيها زيت غزير وتقلى فيها قطع الدجاج وبالهناء والشفاء.