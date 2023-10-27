“رابط مباشر” تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 منصة مظلتي umbrella

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023، تتزايد معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية والذي من خلاله يتمكن المواطنين في شتى المحافظات العراقية الإطلاع على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي أصبحت متاحة أمام الجميع سواء من خلال منصة مظلتي أو الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

برنامج الرعاية الاجتماعية 2023

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين بالعراق عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023، لأنها من أهم المساعدات التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر محدودة الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، والتي قد تصل إلى حوالي ما يقرب من 3670.654 مستفيد ، إلا أن وزارة العمل قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية والتي جاءت كالتالي:

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يجب أن يكون المتقدم متزوج ولديه أسرة وأبناء.

ألا يقل سن المتقدمة عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

كما يجب ألا يكون المتقدم مستفيد في ببرامج الدعم الأخرى.

ألا يكون المتقدم مسجون أو متواجد في دور الإيواء.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مظلتي .

أو زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اختر “الرعاية الاجتماعية”

ثم اختر الوجبة الأخيرة”.

حمل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية.

بعد تحميل الملف ابحث عن اسم المستفيد.

بعد العثور على الاسم المراد الاستعلام عنه يرجى التأكد من تاريخ الميلاد تجنباً لتشابه الأسماء.

ويترقب الجميع بالوقت الحالي الحصول علي الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق والتي من المتفرض ان تتاح خلال الساعات القادمة .