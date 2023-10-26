طريقة عمل البسبوسة بخطوات سهلة وبسيطة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل البسبوسة، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل البسبوسة، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

• 3 أكواب من السميد

• نص كوب كبير من الحليب

• ٣ كوب زبادى

• ملعقة صغيرة من الفانيليا.

• ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

• كوب من السمن المذاب. او الذبدة

• كوب من جوز الهند.

• كوب من السكر

• سيرب “الشربات

طريقة التحضير:

أولًا اخلطي السميد والبيكنج بودر معًا في وعاء جيدًا.

أضيفي السمن إلى الخليط السابق، وقلبي الخليط جيدًا، ثم ضعي السكر والفانيليا، وقلبي جيدًا.

أضيفي اللبن وجوز الهند، واخلطي المزيج معًا.

اسكبي البسبوسة في صينية مدهونة بالقليل من السمن وأضيفي حبات الفول السودانى على وجه البسبوسة.

توضع الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة هادئة.

اتركي البسبوسة حتى تمام النضج والحصول على اللون الذهبي.

تخرج من الفرن، ووزعي الشربات على الوجه، ثم تزين بالمكسرات والفول السودانى حسب الرغبة.