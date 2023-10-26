عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

– ٢ كوب دقيق

– كوب سكر بودرة

– كوب إلا ربع زبدة

– 3 بيضات

– ملعقة صغيرة فانيليا

– ملعقة ونصف صغيره بيكينج بودر

– رشة ملح

– ملعقة صغيره لبن رايب

– مربى توت أو على حسب الرغبة

طريقة التحضير:

– أولًا ننخل الدقيق جيدًا ونخلطه مع البيكنج بودر والملح.

– يضرب السكر مع الزبدة بالمضرب الكهربائي أو المضرب السلك ثم نضيف لهم البيض والفانيليا واللبن الرايب ونستمر في الخفق.

– نضيف خليط الدقيق ونعجن بإيدينا لحد حتى تصبح العجينة لينة ولا تلتصق في اليد.

– نضع العجين في كيس بلاستيك ونتركها ترتاح في التلاجه حوالى نص ساعة.

– نخرج العجين من التلاجة ونفردها برفق على رخامة مرشوشة بقليل من الدقيق.

– نفرد 3 أرباع مقدار العجين في صينية أو قالب مدهون بالزبدة ونفرد العجين في الصينية جيدًا وأزيلي الزيادات من جوانب الصينية.

– نقسم كمية العجين المتبقية إلى كور صغيرة ونشكلها لشرايط طويلة ونتركها جانبًا.

– انغزي العجين بالشوكة وتغطى بورقة زبدة.

– ندخل الصينية في فرن درجة حرارته متوسطة ونتركها لمدة ١٠ دقايق حتى تلاحظين تغير لون العجين.

– نخرج الصينية من الفرن وأزيلي ورقة الزبدة ونفردها بالمربى ونزينها بشرايط العجين بالطول والعرض.

– نضع الصينية في الفرن مرة أخرى ونتركها ١٠ دقائق حتى يحمر لون الشرايط.