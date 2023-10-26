زيادة التموين 100 جنيه في نوفمبر 2023 …. و وزارة التموين تحدد الفئات المستحقة للزيادة

زيادة التموين 100 جنيه في نوفمبر 2023، مازال هذا الخبر مسيطر على قوائم محركات البحث خلال الأيام الأخيرة، حيث يهتم عدد كبير من المواطنين بأخبار التموين، وهذا بسبب غلاء الأسعار لعدد كبير من السلع والمواد الغذائية، حيث انتشر خبر زيادة 100 جنيه في نوفمبر 2023، ليلاقى اهتمام عدد كبير من المواطنين، ويقدم موقع البديل تغطية متميزة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم وأبرز التفاصيل الخاصة بهذا الخبر .

زيادة التموين 100 جنيه في نوفمبر 2023

زيادة التموين 100 جنيه في نوفمبر 2023، يتمنى الكثير من المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية أن يكون هذا الخبر حقيقياً نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وغلاء أسعار السلع الغذائية، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور”علي المصيلحي” أعلنت أن الأخبار التي يتم تداولها خلال الأيام الأخيرة بشأن زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023 ليس له أي أساس من الصحة، وأن الوزارة لم تعلن عن مثل هذه الأخبار وأنها مسؤولية مجلس الوزراء.

وشدد وزير التموين على عدم الانسياق وراء الشائعات التي تطلقها عدد من المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي فقط لجذب أنظار القراء والحصول على نسب مشاهدة عالية، وأشار “المصيلحي” خلال حوار له على قناة mbc مصر أن الوزارة تعلن عن القرارات الخاصة بها على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، وأضاف إلى أنه تم الإنتهاء من تحديث منصة مصر الرقمية لتكون جاهزة لاستقبال طلبات المواطنين ومنها بدل فاقد وبدل تالف واضافة الزوجة المستفيدة، ونقل محافظات، واليكم خطوات التسجيل على منصة مصر الرقمية.

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