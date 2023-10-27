بعد الاعلان عنها رسميا ..رابط نتائج القبول المركزي 2024 في الجامعات العراقية الرابط الرسمي

نتائج القبول المركزي في العراق العام الجديد ٢٠٢٤، حيث أعلنت الجامعات الحكومية في العراق عن اقتراب الاعلان عن نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2023-2024 في جميع التخصصات. هذا الإعلان أثار اهتمامًا كبيرًا من قبل الراغبين في الالتحاق بالجامعات، حيث يقترب موعد التسجيل و يمكنك الحصول على نتائج القبول المركزي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة التي قدمت فيها طلب الالتحاق ، والتي نستعرضه معكم في السطور ، التالية من موقعنا الالكتروني البديل نيوز يلعب هذا الإعلان دورًا مهمًا في تحديد قبول أو رفض الطلاب في الجامعات.

نتائج القبول المركزي في العراق

نقدم لكم معلومات حول كيفية الاطلاع على نتائج القبول المركزي لعام 2023 في العراق لكل من الطلاب الأدبيين والطلاب الأحيائيين ، حيث سنقدم تفاصيل شاملة في المقال والسطور التالية وسنوضح كيفية استعلام النتائج عبر محرك البحث جوجل ، كما سيتم الإعلان عن النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا ،كما سننشر تفاصيل الإعلان على موقعنا الإخباري “البديل نيوز”.

تم قبول مجموع قدره 205,486 طالبًا وطالبة في الجامعات الحكومية العراقية بناءً على نتائج القبول المركزي لعام 2024. تم توزيع هؤلاء الطلاب على عدة تخصصات كالتالي:

– تم قبول 7,749 طالبًا في مجال الطب، وتم تحديد نسبة القبول الأدنى لكليات الطب عند 99.29%.

– تم قبول 23,162 طالبًا في كليات الهندسة.

– انضم حوالي 25,690 طالبًا إلى كليات العلوم.

– تم قبول 3,571 طالبًا في كليات القانون.

– قبل 18,041 طالبًا في كليات الإدارة والاقتصاد.

تلك الأرقام تمثل توزيع الطلاب في مختلف التخصصات والكليات في الجامعات الحكومية بالعراق خلال العام الحالي.

الاستعلام عن نتائج القبول المركزي في العراق

يمكنك الاطلاع على نتائج القبول المركزي في العراق بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي في العراق من هنااا.

2. ابحث عن أيقونة “استعلام عن نتائج القبول المركزي”.

3. قم بإدخال اسم الطالب الكامل بالشكل الصحيح، ثم أدخل رقم الجلوس الخاص به.

4. اختر القسم المراد الاستعلام عنه، سواء كان القسم الأدبي أو القسم العلمي.

5. انقر على زر “الاستعلام”، وستظهر لك النتائج فور توفرها.