كيك التفاح بأسهل وألذ طريقة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل كيك التفاح، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كيك التفاح، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

– ٤ ملاعق كبيرة زبدة

– نصف كوب سكر بني

– شرائح تفاح

لتحضير الكيك:

كوب ونصف دقيق

– ملعقة صغيرة بيكنج باودر

– ذرة ملح

– كوب سكر بني أو ابيض (حسب الرغبة)

– ٨ ملاعق كبيرة زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة

– ٢ بيضة

– نصف كوب عصير تفاح او حليب سائل (حسب الرغبة)

طريقة التحضير:

في مقلاة تُذاب الزبدة والسكر البني، ليتحول إلى كراميل ذهبي اللون.

تُرص شرائح التفاح في قعر قالب الكيك، ويُصب عليها صوص الكراميل، ثم يُترك جانبًا.

لتحضير الكيك، في وعاء يُخلط كلاً من الدقيق، البيكنج بودر، الملح والسكر.

تُضاف الزبدة، والبيض وعصير التفاح والحليب السائل مع الخلط المستمر، حتى نحصل على خليط كيك متجانس القوام.

يُصب خليط الكيك فوق التفاح في القالب، ثم يُدخل لفرن مُسخن مسبقًا، على درجة حرارة ١٨٠°.

يُترك القالب في الفرن لمدة ٤٥ دقيقة تقريبًا حتى ينضج.

يُخرج القالب من الفرن ويُترك حتى يبرد، ثم يُقلب على طبق قبل التقديم.