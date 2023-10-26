عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل دجاج بالزبدة والثوم، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل دجاج بالزبدة والثوم، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

4 قطع صدور دجاج مكعبات

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب عصير ليمون

ملح

فلفل

بقدونس مفروم للتزيين.

توابل

– ملح و فلفل و بصل بودر

طريقة التحضير:

تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل والتوابل ثم توضع الزبدة فى وعاء على النار وتحمر صدور الدجاج بها حتى يتغير لونها.

ترفع صدور الدجاج، وفى نفس الوعاء يوضع الثوم ويقلب حتى يصفر لونه، ثم يضاف الليمون ونضع صدور الدجاج مرة ثانية على نار هادئة حتى تمام النضج.