سهلة وطعمها خطير.. طريقة عمل كرات البطاطس بالجبن

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل كرات البطاطس بالجبن، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كرات البطاطس بالجبن، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

️المكونات:

بطاطس مسلوقة ومهروسة ناعمة.

صفار بيض.

جبن شيدر أو موزاريلا للحشو.

ملح و فلفل أسود.

بهارات.

زيت للقلي.

بقسماط ناعم.

️طريقة التحضير:

تُعجن جميع المكونات مع بعضها جيدًا.

تُشكل كرات، ثم تُحشى بقطعة الجبن، وتُغلق.

تُغمس في بيضة مخفوقة ثم بقسماط، ثم تُقلى في الزيت.

تُرفع على مناديل مطبخ ورقية، وتُقدم ساخنة.