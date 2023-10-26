عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل سوسيس بالفلفل الألوان والجبنة الشيدر، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل سوسيس بالفلفل الألوان والجبنة الشيدر، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

‏1/2 كيلو سوسيس مقطع

‏ 2 كوب جبنة شيدر مبشورة ‏

3 فلفل الوان مقطع‏

2 بطاطس مكعبات‏

1 بصل شرائح‏

5 بيضات ‏

1 ملعقة صغيرة ملح ‏

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير:

في طاسة على حرارة متوسطة ضعي السوسيس وقلبي حتى ينضج ثم ارفعيه من الطاسة وسخني القليل من الزيت في الطاسة.

أضيفي شرائح البصل ومكعبات البطاطس وقلبي حتى تذبل.

أضيفي الجبنة الشيدر المبشور والفلفل الألوان إلى البصل ثم ضعي البيض السوسيس وقلبي وتبلي السوسيس بالفلفل الأسود وقلبي مرة أخرى ويقدم مع المكرونة، وبالهناء والشفاء.