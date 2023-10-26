طريقة عمل بسكويت اللوتس بمنتهى السهولة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل بسكويت اللوتس، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل بسكويت اللوتس، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

️المكونات:

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

رشه بسيطة من جوز الطيب المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل البودر .

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه ملح.

4 ملاعق من الزبدة اللينة (درجة حرارة الغرفة).

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

4 ملاعق من السكر البنى الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير:

يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر، ويتم إضافة الملح أيضًا ثم يضاف إليه القرفة والقرنفل وجوزة الطيب والزنجبيل.

يتم الخلط جيدًا بين كل المكونات الجافة، ويترك هذا الخليط جانبًا.

في الخلاط الكهربائي يتم إضافة الزبدة اللينة بدرجة حرارة الغرفة، مع إضافة السكر الأبيض والسكر البني معًا.

تخلط المكونات جيدًا حتى تصبح ذات قوام كريمي.

بعد ذلك يصب هذا الخليط على خليط الدقيق الذي قد تم إعداده.

يتم العجن جيدًا حتى الحصول على عجينة جافه مفتته بعض الشئ.

بعد الانتهاء من ذلك يتم فرد العجينة وتشكيلها على شكل كرة ويتم تركها داخل الثلاجة لمدة ساعة.

بعد ذلك تستخدم قطاعة البسكوت في تشكيل العجينة ويتم رص الأشكال على صينية مبطنة بورق الزبدة.

ثم يتم إدخالها الفريزر لمدة دقيقتين.

تخرج الصينية من الفريزر وتدخل مباشرتًا إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ربع ساعة، ولابد من متابعتها جيدًا حتى الحصول على اللون الذهبي للبسكوت.

يخرج البسكوت ويترك حتى يبرد تمامًا ثم يقدم بالهناء والشفاء.