مش هنقولك الزيادة بقت كام!! بعد تبكير موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 بأمر رئاسي .. السيسي بيفرح الكل

في خبر رسمي يعلن عن موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023، مع تطبيق الأثر الرجعي للزيادة الاستثنائية التي ستقدم لأصحاب المعاشات، هذا الإعلان يهم العديد من الأشخاص الذين يعتمدون على دخلهم المعاشي في حياتهم اليومية.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2023

وفقاً لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، تم تحديد طريقة استحقاق وصرف المعاشات بشكل دقيق يتم صرف المعاش خلال أول يوم من بداية كل شهر، وبناءً على هذا النص القانوني، من المتوقع أن يتم صرف المعاشات المتعلقة بشهر نوفمبر 2023 في يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023.

يجدر بالذكر أن هذا القرار يأتي بناءً على توجيهات صندوق التأمينات الاجتماعية، الذي يلتزم بتنفيذ أحكام القانون بدقة وفقًا للجدول المحدد، وللحفاظ على شفافية واستدامة هذه العملية، تم تقديم المعاشات على مدار 6 أيام، حيث يتم توزيعها على المستفيدين بعد انتهاء الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة النافذة.

للاستعلام عن معاشات نوفمبر 2023 ومعرفة قيمة هذه المعاشات

البداية تأتي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: [ https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx ].

بعد الدخول إلى الموقع، يتعين على الفرد إدخال اسم المستخدم المرتبط بمعاشه بدقة.

يطلب منهم أيضًا إدخال كلمة المرور الخاصة بحسابهم.

بعد تسجيل الدخول بنجاح، يمكن للمستفيد من المعاش الاستعلام عن قيمة المعاش الخاص به بالبحث باستخدام اسمه.

سيتم عرض القيمة النهائية للمعاش مع الزيادة المقررة بشكل واضح ومحدد.

هذه الإجراءات تهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة لأصحاب المعاشات، مما يساهم في توجيههم ومساعدتهم على التخطيط الأفضل لاحتياجاتهم المالية في شهر نوفمبر 2023، يأتي ذلك في إطار التزام الجهات المعنية بتقديم خدماتها بكفاءة وشفافية.