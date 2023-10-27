يا تلحقها يا لا “آخر موعد للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة” عشان تاخد الـ 1000

ابحث العديد من المواطنين عن طرق الاستعلام عن منح العمالة الغير منتظمة برقم التليفون وعن اخر موعد للتسجيل في منحه العمالة الغير منتظمة التي بلغ قيمتها 1000 جنيه في جميع محافظات الجمهورية ومنذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشاء صندوق وأعانه العمالة الغير منتظمة لمواجهة أعباء الحياة قامت وزارة القوى العاملة بنشر طرق الاستعمال عن منحه العمالة الغير منتظمة برقم التليفون معرفة المزيد من المعلومات حول موعد التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة تابعوا معي هذا المقال.

آخر موعد للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

ممكن رقم الاستعلام عن منح العمالة الغير منتظمة برقم التليفون لعام 2023 وعن كل ما يخص العمالة الغير منتظمة ويكون ذلك الاستعلام الدقيق عن طريقتين الطريقة الاولى وهي الاتصال على رقم 142 للاستفسار عن منح العمالة الغير منتظمة ومن خلال الطريقة الثانية وهي الاتصال على رقم الخط الساخن 19468 التابع لوزارة القوى العاملة كما أنه يمكنكم تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة من خلال عدة خطوات ومن خلال موقع وزارة القوى العاملة المذكور في السطور التالية: