تردد القنوات
استقبلها الآن “تردد قناة الفجر الجزائرية” لمشاهدة المؤسس عثمان بأعلى جودة 2023
قامت قناة الفجر الجزائرية بالكشف عن التردد الجديد الخاص بها الإعلام المتابعين بتغيير التردد حتى يقومون بمتابعة المسلسلات والبرامج المختلفة التي تقوم القناة ببثها من خلال التلفاز وفي إطار شعبية كبيرة لقناة الفجر سنعرض لكم تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات وعن كيفية ضبط التردد الجديد حتى تقدرون على متابعة المسلسلات الذي يبث على القناة لمعرفة تردد قناة الفجر وكيفية ضبط التردد وتنزيله تابعوا معي هذا المقال.
تردد قناة الفجر الجزائرية
إذا كنتم ترغبون في تنزيل قناة الفجر الجزائرية بأعلى جودة يمكنكم تنزيلها على الرسيفر على القمر الصناعي نايل سات من خلال النقاط التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12645.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الرأس للاستقطاب: H
- جودة القناة SD:
- اسم القناة على الرسيفر: الفجر
طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية
هناك عده خطوات يجب اتباعها حتى يتم ضبط قناة الفجر الجزائرية بشكل صحيح على القمر الصناعي نايل سات فقط من خلال اتباع النقاط التالية:
- قم بالضغط على زر القائمة من جهاز التحكم.
- اضغط على كلمة خيارات من القائمة الظاهرة أمامك.
- سيظهر لك خيار تثبيت قم باختيار تثبيت يدوي.
- قم بإدخال التردد الخاص بالقناة الموضح في الاعلى وانتظر التحميل حتى تجد ان القناة تم تنزيلها على جهاز الاستقبال الخاص بك.
- وبهذا تكون ضبطت تردد قناة الفجر الجزائرية ويمكنك الاستمتاع بمشاهدة اجمل المسلسلات التي يتم عرضها على القناة على مدار الساعة نتمنى لكم مشاهده سعيده.