كلها ساعات وبس ” أعرف الساعة كام هتكون بداية التوقيت الشتوي في مصر؟” 2023

في سياق اقتراب نهاية التوقيت الصيفي لعام 2023، يحدد مجلس الوزراء في مصر موعد عودة التوقيت الشتوي، يعتبر هذا الأمر محور اهتمام كبير للمواطنين، إذ استمر التوقيت الصيفي لمدة تقارب 6 أشهر وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي يهدف إلى ترشيد الاستهلاك الكهربائي والوقود.

كم يوم على بداية التوقيت الشتوي

بناءً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2023 في مصر، يعلن أن الساعة ستظل مضبوطة وفقًا للتوقيت الصيفي لمدة مدتها 6 أشهر وفقًا للقرار الخاص بتطبيق التوقيت الصيفي لعام 2023، وبناءً على هذا القرار، ستتغير الساعة اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا (00:01) من يوم الجمعة 28 أبريل 2023 وستظل هذه الزيادة في التوقيت سارية حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، الذي يوافق 26 أكتوبر 2023 عند الساعة 11:59 مساءً.

عندما ندخل فصل الشتاء وتبدأ فترة تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2023 في مصر، ستتم زيادة الساعة مرة أخرى بمقدار 60 دقيقة بمعنى آخر، في الجمعة التالية، والتي توافق 27 أكتوبر 2023، سيتم تأخير الساعة لتصبح الساعة الحادية عشر مساءً بدلاً من الثانية عشرة صباحًا في اليوم السابق، أي يوم الخميس 26 أكتوبر 2023 هذا هو النظام المعتمد لضبط التوقيت في مصر خلال العام 2023.

التوقيت الشتوي

تطبيق التوقيت الشتوي والصيفي يأتي بأسباب عديدة، بما في ذلك ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، يذكر أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا في مصر في 22 ديسمبر 2023 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى 20 مارس 2024.