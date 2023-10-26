ملخص أهداف مباراة الاتحاد والحزم (2-2) دوري روشن السعودي الجولة الحادية عشر الدوري السعودي 2023-2024

انتهت المباراة الحماسية بين فريق الاتحاد والحزم بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث شهدت تقلبات كثيرة، إذ تقدم الاتحاد في الشوط الأول، ثم تعادل فريق الحزم بعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، ثم تقدم فريق الاتحاد مرة أخرى في آخر 10 دقائق من المباراة، ثم سرعان ما نجح فريق الحزم في إدارك التعادل سريعا، حيث سجل فريق الحزم هدف التعادل في آخر ثلاث دقائق من انتهاء الوقت الأصلي، ليتواصل نزيف النقاط مع فريق الاتحاد، حيث عجز عن تحقيق أي انتصار خلال الأربع جولات الماضية، لينتهي به المطاف في المركز الخامس بالدوري السعودي 2023-2024.

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والحزم

الاتحاد & الحزم : 2 – 2

مرت ربع ساعة من الشوط الأول ولا تزال النتيجة سلبية حتى الآن، مع كثافة هجومية من جانب فريق الحزم.

كريم بنزيما يُسجل الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 26 من الشوط الأول.

فريق الحزم يُسجل هدف التعديل في الدقيقة 63 من الشوط الثاني، وذلك عن طريق اللاعب محمد الثاين.

اللاعب حسن قادش محبوب يتقدم من جديد لفريق الاتحاد في الدقيقة 81 من الشوط الثاني.

الرد جاء سريعا للغاية من جانب فريق الحزم، حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة 87، وذلك عن طريق اللاعب فايز سليماني.

مباراة الاتحاد والحزم

اليوم، ستُقام جولة سعودية مثيرة في الدوري السعودي لعام 2024، حيث ستشهد مباراة بين Al Ittihad و Al Hazem في الجولة الحادية عشرة على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، حيث أن نادي الاتحاد قد شهد تذبذبًا في أدائه مؤخرًا، حيث تعادل في ثلاث مباريات متتالية في الدوري مع الفيحاء والتعاون، وخسر أمام الأهلي السعودي في ديربي جدة.

نتائج الاتحاد والحزم الأخيرة بالدوري السعودي

نتيجة للأداء المتقلب لفريق الاتحاد في الفترة الأخيرة، انخفض الاتحاد في الترتيب العام ليحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ومع ذلك، لا يزالون على مسافة قريبة من الفريق المتصدر هلال السعودي بفارق 6 نقاط فقط، لذا، ستكون مباراة الاتحاد مع الحزم اختبارًا حاسمًا للفريق، حيث سيكون عليهم الفوز من أجل التنافس في الصدارة مجددًا أو الابتعاد بعيدًا عن المنافسة القمة.

من ناحية أخرى، يواجه نادي الحزم تحديات كبيرة في موسم الدوري الحالي، حيث لم يحقق سوى فوز واحد فقط منذ بداية الموسم، وقد تعادل في ثلاث مباريات وخسر ست مباريات من أصل تسع مباريات لعبها، هذا الأداء الضعيف ونقص النقاط جعله يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط فقط، ويبدو أنه بالنظر إلى هذا الأداء، سيكون على نادي الحزم العمل بجدية لتحسين وضعهم في الدوري وتحقيق نتائج أفضل في المباريات القادمة.

توقيت مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي

من المقرر أن تبدأ مباراة الاتحاد والحزم اليوم الخميس في التاسعة مساء بتوقيت مكة والقاهرة، وذلك كما هو موضح بالجدول الآتي:

توقيت المباراة الدول 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس مصر، فلسطين، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، البحرين، اليمن، الأردن، سوريا، العراق 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان الإمارات، سلطنة عمان 8:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان ليبيا، السودان 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب تونس، الجزائر، المغرب

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والحزم في دوري روشن السعودي

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي الشريفين عبر القنوات الرياضية السعودية SSC، حيث تُذاع هذه المباراة بشكل حصري لمشجعي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قنوات SSC، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين مشاهدة المباراة مباشرة عبر الإنترنت باستخدام تطبيق “شاهد VIP” من خلال الاشتراك في إحدى الباقات الرياضية المتاحة في التطبيق.

مع العلم أن هذا الخيار متاح فقط للمشتركين في قنوات SSC، ولمعرفة ترددات القنوات الرياضية السعودية SSC المفتوحة والمشفرة، يمكنك الاطلاع على المعلومات التالية: