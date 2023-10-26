“رابط التقديم على مجلس القضاء الأعلى في العراق”.. سارع في التقديم قبل انتهاء الوقت!

رابط التقديم على مجلس القضاء الأعلى في العراق تم فتح استمارة التقديم لمجلس القضاء الأعلى لعام 2023، حيث يمكن للأشخاص المؤهلين التقديم على فرص التوظيف بصفة عقود من خلال الموقع sjc.iq اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023، ويتيح هذا النظام للأفراد تقديم بياناتهم عبر الإنترنت للتقديم على وظائف في مجلس القضاء الأعلى بالعراق.

رابط التقديم على مجلس القضاء الأعلى في العراق

للوصول إلى موقع التقديم على وظائف مجلس القضاء الأعلى في العراق، يُفضل أن تتبع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى.

في الصفحة الرئيسية للموقع، ابحث عن رابط التسجيل أو التقديم لوظائف المجلس الأعلى للقضاء.

انقر على الرابط المتاح للتسجيل أو تقديم الطلبات.

سيطلب منك ملء الاستمارة الإلكترونية بكافة المعلومات الضرورية والدقيقة.

تأكد من قراءة وفهم جميع الشروط والأحكام المتعلقة بوظائف المجلس الأعلى للقضاء.

بعد ملء الاستمارة بدقة وإكمال جميع المطلوبات، قم بالتحقق من معلوماتك وثم قم بإرسال الطلب.

متى بدء التسجيل بمجلس القضاء الأعلى؟

بدأت عملية التسجيل للحصول على وظائف في المجلس الأعلى للقضاء في 24 أكتوبر 2023، وستستمر حتى 28 أكتوبر 2023 وهده لفترة المسموح خلالها بالتقديم تبدأ من الساعة 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة 2 ظهرًا لذا يصح المتقدمون بالتأكد من الامتثال للتواريخ والأوقات المذكورة لضمان قبول طلباتهم.

تقارير التقديم على مجلس القضاء الأعلى بالعراق

تعلن هيئة مجلس القضاء الأعلى في العراق عن توافر فرص وظيفية شاغرة عبر نظام إلكتروني مبتكر على موقعها الرسمي.

يمكن للمهتمين بالانضمام إلى هذه الفرص الوظيفية تقديم طلباتهم بكل يسر وسهولة فهذه الفرص تقدم لأشخاص مؤهلين وتأتي مع جميع الوثائق والمستندات اللازمة.

لضمان نجاح عملية التقديم، يجب اتباع الخطوات البسيطة الموجودة على الموقع، ويجب أن يكون جميع المتقدمين على علم بالشروط والمتطلبات اللازمة لكل وظيفة.