كيف أحصل على تمويل اليسر الشخصي بدون كفيل وشروطه والمستندات المطلوبة .. تعرف على التفاصيل الآن

كيف أحصل على تمويل اليسر الشخصي بدون كفيل، تعتبر تمويل اليسر الشخصي واحدة من أفضل حلول التمويل التي يلجأ إليها المواطنون في المملكة العربية السعودية. يعود ذلك إلى السهولات التي يتم توفيرها للمواطنين لصرف قيمة التمويل. كما يمكن الحصول على قيمة التمويل المالي بدءًا من 2000 ريال سعودي وتتاح فترات مرنة للسداد. لذلك، قدمنا خطوات طلب التمويل اليسر وشروطه، بالإضافة إلى الوثائق الرسمية المطلوبة للموافقة على الطلب المقدم.

خطوات الحصول على تمويل اليسر الشخصي بدون كافيل

تحتاج أن تسجل الدخول إلى موقع الشركة من خلال البحث عبر محرك الإنترنت.

ثم يتم إدخال المعلومات المطلوبة على الصفحة الإلكترونية، وتشمل ذلك الاسم، ورقم الهاتف المحمول، مكان الإقامة، ورقم الهوية.

ثم، يتوجب عليك النقر على زر “التمويل الشخصي”.

ثم قام بتحميل المستندات المطلوبة على موقع الشركة.

ويتم تحديد قيمة المبلغ المطلوب بدءًا من مبلغ 2000 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل اليسر

تشمل المستندات المطلوبة للحصول على تمويل اليسر، حيث جاء على النحو التالي.

شركة يسر تحتاج إلى العديد من الوثائق من الأفراد الراغبين في الحصول على تمويل من الشركة، للاستفادة من فوائدها، وتشمل هذه الوثائق:

يرجى إحضار نسخة من بطاقة إقامة المقيم الذي يسترد مبلغ التمويل مع نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به.

من خلال هذا الحساب، سنقوم بالكشف عن تفاصيل الحساب البنكي لآخر ثلاثة أشهر، والذي يتعلق بالراتب الشهري الذي يتلقاه المستفيد.

قم بإرسال رسالة تعريف تتضمن راتب المتقدم وجميع تفاصيله.

قيمة تمويل اليسر الشخصي

الشركة اليسر تحدد قيمة التمويل بجميع التفاصيل المتعلقة بالحصول على التمويل الذي يتمتع به المواطنون السعوديون فقط في المملكة العربية السعودية. يتم توفير قرض يتراوح بين 2000 ريال سعودي و20 ألف ريال سعودي، ويتم تقديم فرص عدة لسداد الأقساط على مدار فترة تصل إلى 3 سنوات وفقًا لقيمة المبلغ الممول والقسط المحدد.

مدة الحصول على تمويل اليسر

بعد انتهاء فترة التقديم لتمويل اليسر الشخصي، يتساءل المواطن عن المدة التي يستغرقها الحصول على هذا التمويل من البنك. في هذه الحالة، يجب على المواطن أن يستيفي جميع الشروط المحددة من الشركة، بالإضافة إلى تقديم جميع المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح. عند ذلك، يتم مراجعة المستندات خلال ثلاثة أيام فقط، وبعد المراجعة، يتم توفير التمويل للمتقدم بكل سهولة.

مزايا تمويل اليسر الشخصي

شركة اليسر أوضحت عددًا كبيرًا من الفوائد التي تجذب أغلبية المواطنين للاستفادة منها بشكل دائم، وهذا يساهم في اكتسابها شعبية كبيرة بين المواطنين مقارنة بالشركات الأخرى، ويمكننا التعرف على هذه الفوائد عبر التالي:

الشركة متميزة في توفير تمويل شخصي بدون الحاجة إلى تقديم كفيل.

تتطلب هذه الشركة تحويل مرتب العميل بناءً على شروطها.

تقدم الشركة هذه الخدمات بشكل كامل دون أي رسوم إدارية عند تقديم طلب لهذا القرض.

تمتد فترة سداد قسط التمويل هذا حتى ثلاث سنوات فقط.