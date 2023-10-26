رايحين على فين تاني “إلغاء دعم الزيت من تموين شهر نوفمبر” .. أعرف حقيقة الكلام ايه؟!
حقيقة إلغاء دعم الزيت من تموين شهر نوفمبر هل تتداول شائعات عن إلغاء الزيت من الحصة التموينية لشهر نوفمبر 2023؟ هذا الخبر أثار استفسارات الكثيرين من حاملي البطاقات التموينية، وفيما يخص حقيقة حذف المواطنين من البطاقة التموينية، ينبغي التأكد من مصداقية المعلومات قبل الاعتماد عليها.
حقيقة إلغاء دعم الزيت من تموين شهر نوفمبر
أكد الدكتور عمرو عبد المنعم مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأخبار التي تم تداولها حول إلغاء السكر من حصة التموين لشهر نوفمبر وحول شطب المستفيدين من البطاقات التموينية غير دقيقة، وقد أوضح أنه لا يوجد أي حذف للمستفيدين من البطاقات التموينية في الوقت الحالي.
وتم التأكيد على أنه توقف حذف المواطنين من البطاقات التموينية منذ يونيو الماضي، ولم يتم تحديد أو الإعلان عن أي موعد لإلغاء الدعم أو حذف المواطنين، جدير بالذكر أن السكر يعتبر جزءًا من إمدادات الغذاء الأساسية، والمواطنين يمكنهم الاستمرار في صرف الإمدادات الغذائية كالمعتاد كما في الأشهر السابقة.
يجدر بالذكر أن عدد المستفيدين من البطاقة التموينية يصل إلى نحو 64 مليون مواطن مسجلين على 23 مليون بطاقة غذائية، ويستفيدون من الدعم لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
نصيب الفرد من التموين في شهر نوفمبر 2023
تم تحديد نصيب الفرد من التموين لشهر نوفمبر 2023 وفقًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية على النحو التالي:
- زجاجة زيت: يتم تخصيص 800 مللي لتر من زيت الطهي لكل فرد مسجل على بطاقة التموين، ويمكن الحصول على ما يصل إلى 4 زجاجات زيت لكل بطاقة تموينية.
- سكر: يمكن لكل فرد مسجل على بطاقة التموين الحصول على 1 كيلوغرام من السكر، وهذا يمكن توزيعه على الأفراد المسجلين على البطاقة، ويمكن الحصول على حد أقصى 6 كيلوجرامات سكر لكل بطاقة تموينية.
- أرز أو مكرونة: توجد تفاصيل إضافية حسب عدد الأفراد المسجلين على البطاقة:
- إذا كان عدد الأفراد أقل من 4، فيتم تخصيص 1 كيلوغرام من الأرز أو المكرونة.
- إذا كان هناك 4 أفراد أو أكثر مسجلين على نفس البطاقة، يمكن الحصول على 2 كيلوغرام من الأرز أو المكرونة، بالإضافة إلى 800 جرام إضافية.