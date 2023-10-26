رايحين على فين تاني “إلغاء دعم الزيت من تموين شهر نوفمبر” .. أعرف حقيقة الكلام ايه؟!

حقيقة إلغاء دعم الزيت من تموين شهر نوفمبر هل تتداول شائعات عن إلغاء الزيت من الحصة التموينية لشهر نوفمبر 2023؟ هذا الخبر أثار استفسارات الكثيرين من حاملي البطاقات التموينية، وفيما يخص حقيقة حذف المواطنين من البطاقة التموينية، ينبغي التأكد من مصداقية المعلومات قبل الاعتماد عليها.

حقيقة إلغاء دعم الزيت من تموين شهر نوفمبر

أكد الدكتور عمرو عبد المنعم مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأخبار التي تم تداولها حول إلغاء السكر من حصة التموين لشهر نوفمبر وحول شطب المستفيدين من البطاقات التموينية غير دقيقة، وقد أوضح أنه لا يوجد أي حذف للمستفيدين من البطاقات التموينية في الوقت الحالي.

وتم التأكيد على أنه توقف حذف المواطنين من البطاقات التموينية منذ يونيو الماضي، ولم يتم تحديد أو الإعلان عن أي موعد لإلغاء الدعم أو حذف المواطنين، جدير بالذكر أن السكر يعتبر جزءًا من إمدادات الغذاء الأساسية، والمواطنين يمكنهم الاستمرار في صرف الإمدادات الغذائية كالمعتاد كما في الأشهر السابقة.

يجدر بالذكر أن عدد المستفيدين من البطاقة التموينية يصل إلى نحو 64 مليون مواطن مسجلين على 23 مليون بطاقة غذائية، ويستفيدون من الدعم لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

نصيب الفرد من التموين في شهر نوفمبر 2023

تم تحديد نصيب الفرد من التموين لشهر نوفمبر 2023 وفقًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية على النحو التالي: