متى موعد نزول معاش الضمان المطور لهذا الشهر + طريقة احتساب حساب المستحقات المالية بعد الزيادة .. هتعرف كل حاجة الآن

موعد نزول معاش الضمان المطور لهذا الشهر، بعد أن تساءل العديد من المواطنين، استجابت وزارة الموارد البشرية السعودية لتلك التساؤلات، ومن بينها متى سيتم صرف المعاش المطور للضمان الاجتماعي، ينتظر جميع المستفيدين بفرحة صدور الدفعة الجديدة من المعاش.

حيث تتضمن زيادة جديدة بنسبة 20٪، وذلك تنفيذًا للأمر الملكي الذي صدره خادم الحرمين الشريفين بزيادة المعاش المطور للمستفيدين لمدة ثلاثة أشهر، لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة. لذا فإن هذه الدفعة تعتبر هامة جدًا لجميع المستفيدين.

موعد نزول معاش الضمان المطور لهذا الشهر

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اقتراب صرف معاش الضمان المطور للدفعة رقم 23. من المتوقع أن يتم إيداع رواتب المستحقين صباح يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، وهو يوافق 17 ربيع الأول 1445هـ.

أوضحت الوزارة أن عملية الصرف ستستمر طوال اليوم لتأمين استلام جميع المستفيدين مستحقاتهم المالية من الدفعة الجديدة. يجدر بالذكر أن هذه الدفعة ستعتبر الدفعة الأولى التي تم صرفها بزيادة ملكية، والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لجميع المستحقين.

قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد التحسين الملكي

بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين بالزيادة في الملكية القومية، بدأ العديد من المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور يتساءلون عن قيمة المعاش الجديد. وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن راتب المعاش سوف يصبح 1320 ريال سعودي بعد الزيادة، بينما كان في الماضي يتلقى المستفيد 1100 ريال سعودي.

سيصل معاش التابع إلى مبلغ 660 ريال سعودي بدلاً من 550 ريال سابقاً. ومن المقرر أن تُطبَّق هذه الزيادة على جميع المستفيدين تلقائياً، دون الحاجة لأي إجراء من قِبلهم.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

تم إطلاق خدمة المحاسبة التقديرية كجزء من برنامج الضمان الاجتماعي المطور. تعتبر هذه الخدمة إحدى الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الموقع، وهي تساعد المستفيدين على حساب وتقدير قيمة الدعم الذي سيتلقونه بسهولة تامة. يمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية، ننتقل إلى البوابة للضمان الاجتماعي .

من ثم، يتم النقر فوق حاسبة الضمان المتقدمة ضمن الخيارات المتاحة في الصفحة الرئيسية للموقع.

يتم إدراج قيمة المعاش الشهري الذي تستلمه ويشمل الزيادة الجديدة بنسبة 20%.

يجب عليك أن توضح حالة المستفيد إن كان تابعًا أم عائلًا.

أكمل إدخال جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالمستفيد مثل عدد أفراد الأسرة وأيضًا قيمة دخلهم الشهري.