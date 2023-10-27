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عاجل وبأمر رئاسي كمان “زيادة معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023” بنسبة 25%
زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023 تمثل خطوة هامة نحو تعزيز مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في مجتمعنا، تلك الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم الأسر والأفراد الذين يعانون من ضروف صعبة، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن الاجتماعي وضمان حياة كريمة لجميع مواطنيها.
زيادة معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023
يأتي موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 هو يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2023 وسيتم صرف المعاش مع الزيادة الاستثنائية التي تبلغ 15% في هذا التاريخ ويصرف معاش تكافل وكرامة عمومًا بداية من يوم 15 من كل شهر.
قرارات الرئيس
هذه الإجراءات تظهر التفاني في تحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف العبء المالي عنهم، دعونا نلقي نظرة أقرب على هذه القرارات:
- زيادة علاوة غلاء المعيشة: زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار 600 جنيه للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية تعكس الاهتمام بتحسين الأوضاع المالية للموظفين.
- زيادة الحد الأدنى للدخل: رفع الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة يساهم في تحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري.
- زيادة الإعفاء الضريبي: زيادة الإعفاء الضريبي تخدم العاملين وتخفف الأعباء المالية.
- زيادة فئات المستفيدين من تكافل وكرامة: زيادة عدد الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة تعزز التضامن الاجتماعي.
- زيادة المنحة الاستثنائية: تضاعف المنحة الاستثنائية تعزز دعم الأسر وتحسين أوضاعهم المالية.
- زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين: تعكس الاهتمام بمهنة الصحافة وتحفيز الصحفيين على الأداء المتميز.
- مبادرة البنك الزراعي المصري: تخدم صغار الفلاحين وتقدم دعمًا ماليًا لهم.
- إعفاء المتعثرين من الفوائد والغرامات: يخفف عن المتعثرين ويساعدهم في تسديد مستحقاتهم.