عاجل وبأمر رئاسي كمان “زيادة معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023” بنسبة 25%

زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023 تمثل خطوة هامة نحو تعزيز مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في مجتمعنا، تلك الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم الأسر والأفراد الذين يعانون من ضروف صعبة، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن الاجتماعي وضمان حياة كريمة لجميع مواطنيها.

زيادة معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023

يأتي موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 هو يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2023 وسيتم صرف المعاش مع الزيادة الاستثنائية التي تبلغ 15% في هذا التاريخ ويصرف معاش تكافل وكرامة عمومًا بداية من يوم 15 من كل شهر.

قرارات الرئيس

هذه الإجراءات تظهر التفاني في تحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف العبء المالي عنهم، دعونا نلقي نظرة أقرب على هذه القرارات: