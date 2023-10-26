ما هي طريقة الاستعلام عن استحقاق دعم سكني 1445 برقم الهوية الوطنية في السعودية ؟ .. أفضل طريقة ممكنة

طريقة الاستعلام عن استحقاق دعم سكني 1445، تعمل وزارة الإسكان على توفير دعم سكني للأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، وذلك بشرط توافر مجموعة من الشروط اللازمة لاستحقاق قيمة الدعم. يجدر بالذكر أنه لا يتم الحصول على هذا الدعم بشكل تلقائي، حيث يتطلب منك تسجيل طلب للحصول على الدعم، وبعد التسجيل يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب المقدم باستخدام رقم الهوية الوطنية.

طريقة الاستعلام عن استحقاق سكني 1445

بإمكانك استفسار عن مؤهلات الدعم السكني لعام 1445 المقدم من وزارة الإسكان من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: يجب أن تدخل إلى “ موقع سكني الإلكتروني ” ثم انتقل إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

الخطوة التالية: بعد ذلك، يتوجب عليك النقر على زر “التحقق من الأهلية”، ثم يجب عليك كتابة كلاً من رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

الخطوة الثالثة: بعد ذلك، عليك أن تكتب الرمز المرئي الواضح الموجود أمامك وتضغط على زر الاستعلام، وسيتم عرض نتيجة الأهلية لك مباشرةً.

شروط استحقاق دعم سكني من وزارة الإسكان

في المملكة العربية السعودية، لا يتم منح الدعم السكني بطريقة عشوائية من قبل وزارة الإسكان، بل يتطلب الحصول على الدعم الالتزام بمجموعة من الشروط، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

في البداية، يتطلب أن يكون المستفيد الذي يستفيد منه شخص سعودي.

ثانيًا: يجب أن يتم إعاشة المستفيد في البلاد السعودية بصورة ثابتة.

في المرتبة الثالثة، يتطلب أن يكون عمر المستفيد لا يقل عن 25 عاماً.

في النقطة الرابعة، من المهم ألا يكون لديك أي منازل خلال الفترة الخمس سنوات الماضية.

أيضا، يجب عدم تجاوز قيمة الدخل الشهري الحد الذي يمنع الوصول.

في المقام السادس: عدم الاستفادة المناسبة للشخص المتقدم من أي برامج الدعم السعودية.

في المرتبة السابعة، عدم توفر الموارد المالية اللازمة لشراء سكن جديد.

ثامنًا: يسمح للزوجة أو الأرملة بالتسجيل في هذا الدعم.

الخطوة التاسعة: تقديم طلب للحصول على الدعم السكني.

البحث عن دعم الإسكان باستخدام الرقم الوطني للهوية

يمكن البحث عن الدعم السكني باستخدام رقم الهوية الوطنية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يجب علينا الاطلاع على منصة “سكني” ثم تسجيل الدخول باستخدام بيانات نظام أبشر، وبعد ذلك نقوم بالضغط على زر “خدمات”.