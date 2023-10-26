” لو انت من السعودية وبتاخد معاش أبشر مفيش معاش تاني ” صدمة كبيرة من الموارد البشرية بشأن وقف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1445 في هذه الحالات

معاش الضمان الاجتماعي المطور، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حالات معينة تؤدي إلى وقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور. وتتضمن هذه الحالات عدم استيفاء أحد شروط الاستحقاق للضمان وعدم تحديث المواطن لبياناته عند الطلب أو تغير أي معلومات شخصية له أو لعائلته، لذلك، نرغب في توضيح كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

معاش الضمان الاجتماعي المطور

لتجنب إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور، يوجد طريقة يمكننا من خلالها تحديث بيانات الضمان الاجتماعي. يمكننا أن نتعرف على خطوات هذه الطريقة من خلال ما يلي:

أدخل أولاً إلى منصة “ الضمان الاجتماعي المطور ” وسجل الدخول إلى حسابك عن طريق إدخال بياناتك.

وثانيا: بعد ذلك، يتعين عليك فتح قائمة الخدمات والنقر على زر الأيقونة “تحديث البيانات”. سيظهر لك نموذج لكتابة بياناتك، يجب عليك كتابة جميع المعلومات الخاصة بك وبأسرتك بدقة.

ثالثًا: بعد مراجعة البيانات المدوّنة، يتوجب عليك النقر على رمز “إرسال البيانات” لتأكيد عملية التحقق على حسابك.

بعد تحديثك للمعلومات الخاصة بك على منصة الضمان، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تؤكد تحديث جميع بياناتك بنجاح.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

يستطيع جميع أولئك الذين يستحقون الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن مدى استحقاقهم للضمان عن طريق اتباع الخطوات التالية.

يجب عليك الوصول إلى موقع “الضمان الاجتماعي” وتسجيل الدخول بسرعة إلى حسابك.

ثم تنقر على الخيار المسمى بـ “التحقق من التأمين الاجتماعي”.

من ثم، تقوم بتدوين المعلومات المطلوبة (رقم الهوية الوطنية والاسم).

ثم قم بالنقر على زر الأيقونة “الاستعلام” وانتظر لبعض الوقت.

سيتم توضيح حالتك المؤهلة للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المحسّن لك.

حالات إيقاف دعم الضمان الاجتماعي

هناك بعض الحالات المحددة التي يتم فيها إيقاف دعم الضمان الاجتماعي المطور 1445، وتتضمن تلك الحالات ما يلي:

تتمثل الحالة الأولى في تطور الوضع الاقتصادي والتحسن في مستوى المعيشة.

الوضع الثاني: إذا تزوجت المرأة أو طلقت.

الحالة الثالثة: عندما يصل الشخص المعني إلى سن الرشد.