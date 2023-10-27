بعد إلغاء الزيت من التموين “أعرف جميع السلع المتوفرة في تموين شهر نوفمبر 2023”

قامت الهيئة العامة والاعلان عن السلع التموينية المتوفرة في تمويل شهر نوفمبر عام 2023 وعن ممارسه رقم 6 لسنة 2023 توريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ألف طن زيت صويا 500 طن زيت عباد الشمس والتسليم يكون خلال فترة من خمسة الى 20 اكتوبر 2023 او من 20 اكتوبر الى 10 نوفمبر 2023 واعلنت ان جلسة فض المظاريف يوم الخميس لمعرفة المزيد حول السلع المتوفرة في التموين شهر نوفمبر تابع معي هذا المقال

السلع المتوفرة في تموين شهر نوفمبر

أعلنت الهيئة العامة بإعلان رسمي عن السلع التموينية المتوفرة في تمويل شهر نوفمبر عام 2023 حيث انها قالت ان السلع لن تتغير وهي كما هي من زيت وسكر ومكرونة وعدس ودقيق وجبن وجميع المواد الغذائية المقررة في كل شهر ولكن مع أسعار أقل في السلع التموينية وفي الأسواق واعلنت ايضا الهيئة العامة عن استمرار منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة التموينية في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية المستحقين وقالت انه يتم صرف ما يقرب من 90% تقريبا من مقررات التموين عن شهر أغسطس 2023 حتى الآن وقالت ايضا انه يتم طرح سلع غذائية وغير غذائية من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركة والشركات التابعة بأسعار اقل من مثالها في الاسواق الاخرى بنسبة من 20 الى 25% وقد اثار ذلك اعجاب العديد من المواطنين مع توافر منافذ بيع كثيرة تزيد عن 40 منفذ في كل محافظه حول جمهورية مصر العربية بجميع القرى حيث انه يمكن لأي مواطن ان يذهب اليها ويشتري منها سلع تموينية ومواد غذائية وحتى اللحوم