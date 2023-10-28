استقبل الآن “كشوفات المقبولين في تكافل وكرامة” .. أسمك أكيد فيهم !! أبحث بالرقم القومي فقط

يمكنكم الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2023 حيث يكون هذا الموضوع محور اهتمام للملايين من المستفيدين من الدعم المالي للأسر وهم الأكثر احتياجا في كافة محافظات الجمهورية من خلال برنامج الرئاسة حياة كريمة خصوصا عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة المعاشات بنسبة 25% بداية من شهر أبريل عام 2023 في إطار الزيادات الثانوية لرفع الأعباء على المواطنين لمعرفة كشوفات المقبولين في تكافل وكرامة وكيفية البحث عنها تابعوا معي هذا المقال.

كشوفات المقبولين في تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص موقع الكتروني للاستعلام عن اسماء المقبولين للحصول على معاشات تكافل وكرامة في مبادرة الرئاسة حياة كريمة لرفع مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا في كافة محافظات مصر بجميع القرى والنجوع ولكن يتم الكشف عن المقبولين بعد إدخال البيانات المطلوبة حيث انه يمكنكم معرفة الخطوات والدخول على الرابط بسهوله لمعرفة موقف الطلبات بالقبول أو الرفض من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عن طريق اتباع النقاط التالية: