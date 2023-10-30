عشان التاجر ميضحكش عليك “قيمة الزيادة الجديدة على تموين شهر نوفمبر 2023” وأحسب تموينك كله

يسأل العديد من المصريين عن حقيقة زيادة 100 جنيه على التموين لشهر نوفمبر عام 2023 وعلى انه تم اعلان إضافة 100 جنيه على كل بطاقة تموينية لشهر نوفمبر وكان ذلك بعد طلب تم تقديمه لمجلس النواب لزيادة الدعم على البطاقة لكل فرد وكان يهدف هذا الاجراء الى دعم السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة وقامت الحكومة المصرية بالإعلان عن عدة قرارات تم اتخاذها لمساعدة المواطنين لمعرفة هذه القرارات وحقيقة زيادة 100 جنيه على التموين في شهر نوفمبر عام 2023 تابعوا معي هذا المقال.

قيمة الزيادة الجديدة على تموين شهر نوفمبر 2023

قائمة الحكومة المصرية بالإعلان على أنه سيتم تطبيق زيادة بنسبة 42% على الأسعار الغذائية اعتبارا من العام الجديد وقد تم اتخاذ هذا القرار لمساعدة المواطنين في التعامل مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية في الفترة الاخيرة مع العلم انه يستفيد حوالي 64 مليون مواطن من هذه الزيادة التي تأتي ضمن ميزانية تبلغ قيمتها 16 مليار جنيه أما عن الخبر الذي تم تداوله حول حقيقة زيادة 100 جنيه على التموين يجب تأكيد أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة ولم يصدر أي قرار رسمي من وزارة التجارة الداخلية والتموين بخصوص إضافي 100 جنيه على بطاقات التموينية وأنها لم تصدر اي قرار بذلك ويجب على المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والشائعات التي يتم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي ويجب التحقق من مصداقية المعلومات الصادرة من مصادر رسمية فقط.