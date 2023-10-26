زيادات بالكوم لأصحاب المعاشات.. صرف العلاوات الخمس والزيادات التي صدق عليها رئيس الجمهورية

تمثل شريحة أصحاب المعاشات أهمية كبيرة داخل الدولة، حيث إن الحكومة حريصة على دعم العديد من المواطنين بصرف زيادات ومنح استثنائية لهم على مدار العام، وخاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي تُخفف عنهم العبء الاقتصادي وكذلك الارتفاع الكبير الذي يكون على السلع والاحتياجات الأساسية، ولذلك سنوضح لكم في السطور التالية طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمس بكل سهولة.

طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمس 2023

يمكن القيام بالإستعلام عن العلاوات الخمس لجميع أصحاب المعاشات، وفقًا لما كشفت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كما في الخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

أولاً يجب الذهاب إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ثم يتم بعدها القيام بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

وعليه يتم العمل على الدخول إلى الصفحة الرئيسية من الهيئة.

ليتم عندها إدخال كافة التفاصيل الخاصة بصاحب المعاش.

ويتم في النهاية عرض جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد وكذلك موعد وقيمة العلاوة المعنية.

المستندات المطلوبة للحصول على العلاوات الخمس

يمكن القيام بالحصول على العلاوت الخمس التي وفرتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كما يلي:-