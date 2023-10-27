كشوفات الأسماء متاحة الآن “جدول العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات” بأُثر رجعي 2023

في إطار توجيهنا نحو تقديم المعلومات بشكل دقيق وشامل، سنقوم بنشر جدول يحتوي على قائمة المستفيدين من العلاوات الخمسة لعام 2023 لأصحاب المعاشات، يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه العديد من أصحاب المعاشات في مصر ارتفاعًا في معدلات البحث عن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، وتأتي هذه الاهتمامات بالتزامن مع الزيادات الجديدة التي أعلنتها الدولة فيما يتعلق بالعلاوات الخمس خلال الفترة الزمنية الأخيرة.

جدول علاوات العلاوات لأصحاب المعاشات

الدفعة الثانية: مارس 2024.

الدفعة الثالثة: سبتمبر 2024.

الدفعة الأخيرة: مارس 2025.

طريقة الاستعلام عن أسماء المستحقين

قم بزيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات nosi.gov.eg.

أدخل رقم بطاقة الهوية الوطنية.

انقر على “أنا لست روبوت”.

انقر على “إرسال الطلب”.

أماكن صرف العلاوات

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

بنك ناصر الاجتماعي.

كارت ميزة.

مكتب البريد المصري.

زيادة معاشات نوفمبر 2023

مجلس النواب وافق بإجماع على القرار الذي أصدره الرئيس السيسي بشأن زيادة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، وبموجب هذا القرار، تم رفع العلاوة الشهرية من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وقد تم تطبيق هذه الزيادة بشكل رجعي عن شهري أكتوبر ونوفمبر، مما يساهم في تعزيز دخل المعاشات خلال هذين الشهرين.

جدول المستفيدين من هذه العلاوات في عام 2023