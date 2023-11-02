رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة “سارع في التسجيل عشان تلحق الـ 1000 جنية الشهر ده”

منحة العمالة غير المنتظمة تأتي كجزء من الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة والمتضررين من الظروف الاقتصادية الصعبة لذلك، يمكنك الآن الحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية الاستعلام عن هذه المنحة وشروط الحصول عليها.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

يتطلع العديد من المواطنين والمستحقين إلى معرفة كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة، أعلن المتحدث الرسمي عن هذه المنحة بقيمة 1000 جنيه مصري، والتي صدر قرارها بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من المقرر أن يتم التسجيل للحصول على هذه المنحة من خلال الجهات الحكومية بعد إنشاء صندوق إعانة الطوارئ بأمر من الرئيس نفسه، يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن هذه المنحة عبر الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنتhttps://www.manpower.gov.eg/

انقر على خيار “إنشاء حساب” إذا كنت مهتمًا بالتقديم للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة.

قم بملء جميع البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك رقمك القومي واسمك الكامل ورقم هاتفك.

اضغط على زر التسجيل لإكمال العملية.

شروط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية أو مقيم داخل البلاد.

يجب أن يكون المتقدم قد بلغ سن الرشد (18 سنة).

يجب أن يكون لديه عمل غير منتظم.

يجب تقديم الوثائق المطلوبة، مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وإيصال من الخدمات العامة.

الفئات المستفيدة من منحة العمالة الغير منتظمة 2023

تشمل: