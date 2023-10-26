مباراة الوداد وإنيمبا الآن قناة أبوظبي (1 AD Sports) دوري السوبر الإفريقي (3-0)

انطلقت منذ لحظات مباراة الوداد وإنيمبا بث مباشر على قناة أبوظبي (1 AD Sports) عبر منصة يوتيوب، ضمن منافسات دوري السوبر الإفريقي لموسم 2023-2024. ستجمع المباراة بين فريق الوداد المغربي وفريق إنيمبا النيجيري، وستقام على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، وتعد هذه المباراة إياباً في ربع نهائي السوبر الإفريقي في نسخته الأولى.

يتطلع فريق الوداد المغربي بقيادة المدرب عادل رمزي إلى تحقيق الفوز مجدداً على إنيمبا للتأهل إلى المربع الذهبي ومواجهة الفائز من مباراة الترجي الرياضي التونسي ومازيمبي الكونغولي. بينما يسعى الفريق النيجيري إلى خلق المفاجأة وتحقيق الفوز على الوداد الرياضي بفارق أهداف للتأهل إلى نصف النهائي.

موعد مباراة الوداد وإنيمبا

موعد مباراة الوداد وإنيمبا هو اليوم الخميس، الموافق 26 أكتوبر 2023. ستقام المباراة في المرحلة الربع نهائي من دوري السوبر الإفريقي. ستبدأ المباراة في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر، وفي الساعة 7:00 مساءً بتوقيت المغرب. ستقام المباراة على أرضية الملعب الرياضي محمد الخامس. يترقب عشاق كرة القدم هذا اللقاء المثير والمهم في بطولة السوبر الإفريقي، حيث يسعى كل فريق للفوز والتأهل إلى المرحلة القادمة من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد وإنيمبا

القنوات الناقلة لمباراة الوداد وإنيمبا تشمل:

SSC Sports HD1 beIN المجانية بتعليق جواد بدة أبوظبي الرياضية 1 بتعليق بلال علام أون تايم سبورت 1 بتعليق مؤمن حسن المغربية الرياضية بتعليق محمد العدالي

تشكيل الوداد الرسمي

المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: جمال حركاس – أيوب عملود – أيمن أبو الفتح – يحيى عطية الله.

خط الوسط: سفيان أحناش – زكريا الدراوي – يحيى جبران.

خط الهجوم: هشام بوصفيان – هيتم الحتيمي – الشرقي البحري

مباراة الوداد وإنيمبا

شاهد الآن قناة ADSports على اليوتيوب بث مباشر مباراة الوداد وإنيمبا اليوم في ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي: