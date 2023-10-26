أخبار الرياضة

“وداد الأمة إلى نصف نهائي البطولة” ملخص أهداف مباراة الوداد وإنيمبا (3-0) إياب دوري السوبر الأفريقي 2023-2024

ملخص أهداف مباراة الوداد وإنيمبا

محمودمنذ يوم واحد
0

نجح الوداد البيضاوي المغربي في الصعود إلى نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي، وذلك بعدما فاز على فريق إنيمبا بهدف دون رد في مباراة الذهاب، ثم حقق انتصار كبيرا في مباراة الإياب، حيث فاز بثلاثية نظيفة، مما يؤهله مباشرة للصعود إلى الدور القادم من بطولة السوبر الأفريقي، وهو دور نصف نهائي البطولة، ليكون لدينا ثلاثة أندية عربية في نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي، وهم: الأهلي والترجي والوداد، كما صعد فريق صن داونز الجنوب إفريقي إلى نصف نهائي البطولة، لذلك رسميا وجود نادي عربي في نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي 2023-2024

مباراة الوداد وإنيمبا

يبحث مشجعو كرة القدم عن القنوات التي تنقل مباراة الوداد وإنيمبا في دوري السوبر الأفريقي 2023 الليلة، وستقام مباراة إياب ربع نهائي البطولة بين الوداد الرياضي المغربي وفريق إنيمبا النيجيري، وقد تم تأجيل المباراة من أمس إلى اليوم بسبب تأخر وصول بعثة إنيمبا إلى المغرب، وفاز الوداد الرياضي في مباراة الذهاب خارج ملعبه بنتيجة نظيفة، ولكي يتأهل الوداد لنصف النهائي، يحتاج الفريق المغربي إلى التعادل بأي نتيجة، حيث سيواجه الفريق الفائز من مباراة الترجي التوسي ومازيمبي في نصف النهائي، حيث وفيما يتعلق بالفرق الأخرى، تأهل الأهلي وصن داونز إلى نصف نهائي البطولة.

توقيت مباراة الوداد وإنيمبا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنيمبا النيجيري ضيفًا على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء اليوم الخميس، الموافق 26 أكتوبر 2023، في إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي 2023.

سيتم بث مباراة الوداد ضد إنيمبا بثًا مباشرًا اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، وذلك بالتوقيت المحلي للمناطق التالية:

البلدانتوقيت الإمارات وسلطنة عمانتوقيت ليبيا والسودانتوقيت تونس والجزائر والمغرب
السعودية10:00 مساءً8:00 مساءً7:00 مساءً
قطر10:00 مساءً8:00 مساءً7:00 مساءً
اليمن10:00 مساءً8:00 مساءً7:00 مساءً
الكويت10:00 مساءً8:00 مساءً7:00 مساءً
لبنان10:00 مساءً8:00 مساءً7:00 مساءً
البحرين10:00 مساءً8:00 مساءً7:00 مساءً
الأردن10:00 مساءً8:00 مساءً7:00 مساءً
سوريا10:00 مساءً8:00 مساءً7:00 مساءً
العراق10:00 مساءً8:00 مساءً7:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الوداد وإنمبيا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الوداد وإنيمبا اليوم في دوري السوبر الأفريقي 2023 تشمل قنوات أون تايم سبورت والرياضية المغربية TNT، وستكون المباراة متاحة أيضًا للمشاهدين عبر البث المباشر على صفحات هذه القنوات على منصة فيسبوك، فيما يلي ترددات القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة الوداد وإنيمبا اليوم.

القناةالقمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الرمزتصحيح الخطأالحالة
أون تايم سبورت 1نايل سات11861رأسي V275005/6مفتوحة
الرياضية المغربية TNTنايل سات11513رأسي V275002/3مفتوحة
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
محمودمنذ يوم واحد
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى