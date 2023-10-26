“وداد الأمة إلى نصف نهائي البطولة” ملخص أهداف مباراة الوداد وإنيمبا (3-0) إياب دوري السوبر الأفريقي 2023-2024

نجح الوداد البيضاوي المغربي في الصعود إلى نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي، وذلك بعدما فاز على فريق إنيمبا بهدف دون رد في مباراة الذهاب، ثم حقق انتصار كبيرا في مباراة الإياب، حيث فاز بثلاثية نظيفة، مما يؤهله مباشرة للصعود إلى الدور القادم من بطولة السوبر الأفريقي، وهو دور نصف نهائي البطولة، ليكون لدينا ثلاثة أندية عربية في نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي، وهم: الأهلي والترجي والوداد، كما صعد فريق صن داونز الجنوب إفريقي إلى نصف نهائي البطولة، لذلك رسميا وجود نادي عربي في نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي 2023-2024

مباراة الوداد وإنيمبا

يبحث مشجعو كرة القدم عن القنوات التي تنقل مباراة الوداد وإنيمبا في دوري السوبر الأفريقي 2023 الليلة، وستقام مباراة إياب ربع نهائي البطولة بين الوداد الرياضي المغربي وفريق إنيمبا النيجيري، وقد تم تأجيل المباراة من أمس إلى اليوم بسبب تأخر وصول بعثة إنيمبا إلى المغرب، وفاز الوداد الرياضي في مباراة الذهاب خارج ملعبه بنتيجة نظيفة، ولكي يتأهل الوداد لنصف النهائي، يحتاج الفريق المغربي إلى التعادل بأي نتيجة، حيث سيواجه الفريق الفائز من مباراة الترجي التوسي ومازيمبي في نصف النهائي، حيث وفيما يتعلق بالفرق الأخرى، تأهل الأهلي وصن داونز إلى نصف نهائي البطولة.

توقيت مباراة الوداد وإنيمبا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنيمبا النيجيري ضيفًا على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء اليوم الخميس، الموافق 26 أكتوبر 2023، في إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي 2023.

سيتم بث مباراة الوداد ضد إنيمبا بثًا مباشرًا اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، وذلك بالتوقيت المحلي للمناطق التالية:

البلدان توقيت الإمارات وسلطنة عمان توقيت ليبيا والسودان توقيت تونس والجزائر والمغرب السعودية 10:00 مساءً 8:00 مساءً 7:00 مساءً قطر 10:00 مساءً 8:00 مساءً 7:00 مساءً اليمن 10:00 مساءً 8:00 مساءً 7:00 مساءً الكويت 10:00 مساءً 8:00 مساءً 7:00 مساءً لبنان 10:00 مساءً 8:00 مساءً 7:00 مساءً البحرين 10:00 مساءً 8:00 مساءً 7:00 مساءً الأردن 10:00 مساءً 8:00 مساءً 7:00 مساءً سوريا 10:00 مساءً 8:00 مساءً 7:00 مساءً العراق 10:00 مساءً 8:00 مساءً 7:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الوداد وإنمبيا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الوداد وإنيمبا اليوم في دوري السوبر الأفريقي 2023 تشمل قنوات أون تايم سبورت والرياضية المغربية TNT، وستكون المباراة متاحة أيضًا للمشاهدين عبر البث المباشر على صفحات هذه القنوات على منصة فيسبوك، فيما يلي ترددات القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة الوداد وإنيمبا اليوم.