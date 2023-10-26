“خماسية في الأنفيلد” ملخص أهداف مباراة ليفربول وتولوز (5-1) الدوري الأوربي 2023-2024

اكسح فريق ليفربول نادي تولوز بخماسية مقابل هدف، حيث فريق ليفربول الإنجليزي في ضرب فريق تولوز الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف، نتيجة ثيلقة مدوية استقبلها الفريق الفرنسي، ليتربع فريق ليفربول على صدارة المجموعة الخامسة بتسع نقاط، ثم يأتي خلفه فريق سانت خيلويزي بأربع نقاط، ثم فريق تولوز بأربع نقاط، لكن الفارق بينهما هو الأهداف التي استقبلها كل فريق، ويتذيل فريق لاسك لينز ترتيب المجموعة (هـ)، ليصبح المشوار سهلا أما فريق ليفربول إلى الأداور الإقصائية في بطولة الدوري الأوربي.

جدول المجموعة الخامسة في الدوري الأوربي مجموعة ليفربول

يأتي ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوربي كما يلي:

الفريق النقاط ليفربول 9 وسان جيلواز البلجيكي 4 تولوز الفرنسي 4 لاسك النمساوي 0

مباراة ليفربول وتولوز

في القمة المباراة بين ليفربول وتولوز اليوم في الدوري الأوروبي مباراة الذهاب، يتوقع الجمهور بشغف مشاهدتها، ويستعد ملعب “أنفيلد” لاستضافة جماهير متحمسة لمتابعة هذه المباراة المثيرة بين ليفربول الإنجليزي وتولوز الفرنسي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024، وفي هذه المباراة من الجولة الثالثة لمجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي، سيحتضن ملعب آنفيلد مباراة بين فريق ليفربول ونادي تولوز الفرنسي، حيث أن ليفربول يسعى جاهدًا لتحقيق الانتصار الكامل في هذه المواجهة.

على الرغم من أن المباراة قد تبدو سهلة بعض الشيء لصالح ليفربول من الناحية الورقية، إلا أنهم يدركون أهمية التحضير الجيد وتقديم أداء قوي لضمان تحقيق النتيجة المطلوبة، ومن المتوقع أن يكون محمد صلاح، النجم المصري، في صفوف الفريق وسيكون له دور كبير في الهجوم، حيث يتألق بشكل كبير في هذا الموسم بعد تسجيله ثمانية أهداف في إحدى عشرة مباراة في مسابقات مختلفة.

تشكيلة ليفربول أمام تولوز في الدوري الأوربي

يدفع مدرب ليفربول يورجن كلوب بهذه التشكيلة أمام فريق تولوز في الدوري الأوربي:

حراسة المرمى: كيليهير.

الدفاع: تشامبرز، جوميز، ماتيب، أرنولد.

الوسط: إيندو، جونز، جرافنبيرش.

الهجوم: إيليوت، نوينز، جوتا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتولوز في الدوري الأوربي

تم اختيار مجموعة قنوات بين سبورت القطرية رسميًا كحاملة حقوق بث مباشر لمباراة ليفربول وتولوز بالإضافة إلى مختلف مباريات الدوري الأوروبي لموسم 2023/2024، وذلك للمشجعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية.